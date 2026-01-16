Haberler
Trump’ın kararında İsrail’in rolü: ABD İran’a saldırısını durdurdu mu?
ABD basınına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da süren protestoların ortasında ABD'nin Tahran'a yönelik olası askerî saldırısını ertelemesi için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu. İsrail ve birçok Arap ülkesi, böyle bir saldırının İran'ın misillemesine ve bölgesel çapta yeni bir çatışmaya yol açmasından endişe ederken, Trump yönetiminin askerî seçenekleri tamamen rafa kaldırmadığı ve kararın İran'ın protestolara karşı atacağı adımlara bağlı olduğu belirtildi.