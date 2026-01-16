Trump’ın kararında İsrail’in rolü: ABD İran’a saldırısını durdurdu mu?

ARAP ÜLKELERİNDEN WASHİNGTON'A "SALDIRMAYIN" MESAJI

The New York Times'a konuşan bir Körfez yetkilisine göre Katar, Suudi Arabistan, Umman ve Mısır son günlerde Trump yönetimiyle yoğun temas kurarak İran'a yönelik bir saldırının durdurulmasını talep etti. Bu ülkelerin böyle bir adımın daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulunduğu ifade edildi.