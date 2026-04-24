Trump’ın yeni saldırı planı ortaya çıktı! İşte hedef alınacak o yerler, İran’ın üst düzey ismi de ‘ölüm’ listesinde
Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:31
ABD ordusu, İran ile ateşkesin bozulması ihtimaline karşı Hürmüz Boğazı ve çevresindeki İran askeri kapasitesini hedef alacak yeni ve daha yoğun saldırı planları hazırlıyor. Küçük hızlı botlar, mayın gemileri, füze sistemleri ve kritik altyapıların hedef alınabileceği belirtilirken, İran'ın önemli askeri unsurlarının hâlâ aktif olması boğazın kısa sürede yeniden açılmasını zorlaştırıyor. Washington bir yandan diplomatik çözümü önceliklendirirken, diğer yandan enerji tesisleri ve üst düzey İranlı yetkililerin de hedef alınabileceği askeri seçenekleri masada tutuyor.