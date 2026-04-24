Trump’ın yeni saldırı planı ortaya çıktı! İşte hedef alınacak o yerler, İran’ın üst düzey ismi de ‘ölüm’ listesinde

İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİ HÂLÂ GÜÇLÜ

CNN'in daha önceki değerlendirmelerine göre İran'ın kıyı savunma füzelerinin önemli bir kısmı hâlâ aktif durumda. Ayrıca İran'ın, gemilere saldırı düzenlemek için kullanılabilecek çok sayıda küçük tekneye sahip olması, ABD'nin boğazı güvenli hale getirme çabalarını zorlaştırıyor. ABD istihbaratına göre ise İran'ın füze rampalarının yaklaşık yarısı ve binlerce tek yönlü saldırı dronu ilk bombardıman dalgasından sağ kurtuldu.