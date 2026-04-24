Haberler Galeri Trump’ın yeni saldırı planı ortaya çıktı! İşte hedef alınacak o yerler, İran’ın üst düzey ismi de ‘ölüm’ listesinde
Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:31

ABD ordusu, İran ile ateşkesin bozulması ihtimaline karşı Hürmüz Boğazı ve çevresindeki İran askeri kapasitesini hedef alacak yeni ve daha yoğun saldırı planları hazırlıyor. Küçük hızlı botlar, mayın gemileri, füze sistemleri ve kritik altyapıların hedef alınabileceği belirtilirken, İran'ın önemli askeri unsurlarının hâlâ aktif olması boğazın kısa sürede yeniden açılmasını zorlaştırıyor. Washington bir yandan diplomatik çözümü önceliklendirirken, diğer yandan enerji tesisleri ve üst düzey İranlı yetkililerin de hedef alınabileceği askeri seçenekleri masada tutuyor.

ABD merkezli CNN'e göre, ABD ordusu, İran ile mevcut ateşkesin çökmesi ihtimaline karşı Hürmüz Boğazı'nda Tahran'ın askeri kapasitesini hedef alacak kapsamlı yeni saldırı planları hazırlıyor. Planlar, küresel enerji akışının kalbi olan stratejik su yolları çevresinde çok daha yoğun bir bombardıman senaryosunu içeriyor.

HÜRMÜZ ÇEVRESİNE "DİNAMİK HEDEFLEME" PLANI

Askeri yetkililer tarafından değerlendirilen hedefler arasında Hürmüz Boğazı, Güney Arap Körfezi ve Umman Körfezi çevresindeki İran unsurları yer alıyor. Bu kapsamda özellikle "dinamik hedefleme" stratejisiyle küçük hızlı saldırı botları, mayın döşeme gemileri ve diğer asimetrik unsurların vurulması planlanıyor. Kaynaklara göre bu unsurlar, İran'ın boğazı kapatma ve ABD'ye baskı kurma kapasitesinin temelini oluşturuyor.

BOĞAZIN KAPANMASI KÜRESEL EKONOMİYİ SARSIYOR

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihtimali küresel ekonomide ciddi dalgalanmalara yol açarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın enflasyonu düşürme hedeflerini de riske atıyor. Ancak bölgedeki askeri operasyonların tek başına deniz yolunu kısa sürede yeniden açmasının zor olduğu belirtiliyor. CNN'e konuşan üst düzey bir nakliye yetkilisi, askeri müdahalenin tek başına çözüm olmayabileceğine dikkat çekti.

İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİ HÂLÂ GÜÇLÜ

CNN'in daha önceki değerlendirmelerine göre İran'ın kıyı savunma füzelerinin önemli bir kısmı hâlâ aktif durumda. Ayrıca İran'ın, gemilere saldırı düzenlemek için kullanılabilecek çok sayıda küçük tekneye sahip olması, ABD'nin boğazı güvenli hale getirme çabalarını zorlaştırıyor. ABD istihbaratına göre ise İran'ın füze rampalarının yaklaşık yarısı ve binlerce tek yönlü saldırı dronu ilk bombardıman dalgasından sağ kurtuldu.

YENİ PLAN: DAHA YOĞUN BOMBARDIMAN

Savaşın ilk ayında ABD ordusu daha çok İran içlerindeki hedeflere odaklanırken, yeni planlar stratejik su yolları çevresinde çok daha yoğun bir bombardıman kampanyasını öngörüyor. Askeri planlamaya yakın bir kaynak, "İran'ın kapasitesinin tamamen yok edildiğinden emin olunmadan risk almak zor. Bu durum Trump'ın ne kadar risk alacağıyla ilgili" değerlendirmesinde bulundu.

ENERJİ TESİSLERİ VE KRİTİK ALTYAPI HEDEFTE

CNN'e konuşan kaynaklara göre ABD, İran'ı müzakere masasına zorlamak için enerji tesisleri ve çift kullanımlı altyapıları hedef almayı da değerlendiriyor. Trump daha önce diplomatik çözüm sağlanamazsa askeri operasyonların yeniden başlayabileceğini açıkça ifade etmişti.

İRANLI ÜST DÜZEY İSİMLER DE HEDEF LİSTESİNDE

Askeri planlamacılar İran içindeki "engelleyici" olarak görülen üst düzey isimlerin hedef alınmasını da seçenekler arasında tutuyor.

Bu isimler arasında İslam Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Ahmed Vahidi de yer alıyor. Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD-İsrail operasyonlarının ardından İran yönetiminin "parçalanmış" durumda olduğunu iddia etmişti.

TRUMP TEMKİNLİ AMA SEÇENEKLER MASADA

CNN'in haberine göre Trump, İran'la savaşı yeniden başlatma konusunda temkinli davranıyor ve diplomatik çözümü tercih ediyor. Ancak kaynaklar, ateşkesin süresiz olmadığını ve gerektiğinde ABD ordusunun yeniden harekete geçmeye hazır olduğunu vurguluyor.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #WASHİNGTON #İRAN #ABD

