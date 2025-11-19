Giriş Tarihi: 19.11.2025 11:44
Trump’tan gizli operasyon kararı: CIA Venezuela’da tam yetkiyle görevlendirildi
ABD basınına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) Venezuela'da yürütülebilecek gizli operasyon için tam yetki verdiği ifade edildi. 15.000 personel ile birlikte Amerikan donanmasının en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford'un Karayipler'e konuşlandırılması 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana bölgeye yapılan en büyük ABD askeri sevkiyatlarından biri olarak değerlendiriliyor.