Trump’tan gizli operasyon kararı: CIA Venezuela’da tam yetkiyle görevlendirildi

ARKA KAPI DİPLOMASİSİ YENİDEN BAŞLADI

New York Times'ın haberine göre, Trump yönetimi ile Maduro hükümeti arasında bir süre önce askıya alınan arka kapı görüşmeleri yeniden başlatıldı. Bu görüşmelerde Maduro'nun, Venezuela'nın petrol varlıklarına Amerikan enerji şirketlerinin erişebileceğini ima ettiği ifade edildi.

Trump, bu diplomatik temasların sürdüğünü Pazar günü dolaylı biçimde kabul ederek, "Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz, bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" dedi.