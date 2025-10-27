Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş: Barış gücünde Türkiye detayı

"GAZZE BARIŞI KALICI OLMALI"

Görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, "Orta Doğu'da harika bir barışımız var ve Al Sani de bunun kalıcı olacağını düşünüyor. Hiç böyle bir şey görmemiş ve benim de bu konuda çaba göstermemden çok memnun oldu. O da bize yardım etti. Çok yardım aldık, 59 ülke bize yardım etti. Barış için birçok ülkenin imzasını aldık, bu kalıcı bir barış olmalı" dedi.