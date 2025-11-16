Giriş Tarihi: 16.11.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 14:34
Trump’tan Venezuela’ya askeri operasyon kararı mı? 15 bin asker, dev savaş gemileri ve f-35’ler Maduro’ya karşı
ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta üst düzey yetkililerden aldığı brifinglerin ardından Venezuela'da atılacak adımlar konusunda kararını verdi. Trump'ın, Maduro hükümetini hedef alan geniş çaplı seçenekleri değerlendirdiği belirtilirken, ABD ordusu Karayipler'de "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında önlemlerini artırdı. Venezuela ise karşılık olarak asker ve teçhizat seferberliğine başladı.