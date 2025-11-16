Trump’tan Venezuela’ya askeri operasyon kararı mı? 15 bin asker, dev savaş gemileri ve f-35’ler Maduro’ya karşı

"NE OLACAĞINI SÖYLEYEMEM AMA…"

ABD Başkanı, cuma günü Venezuela'ya yönelik olası bir müdahale planı olup olmadığına dair sorulara kesin cevaplar vermeyerek, "Ne olacağını size açıklayamam fakat bazı düşünceler mevcut" diye yorum yapmıştı.

Trump, kendileri açısından ABD'ye uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik girişimlerin önemli olduğunu belirten Trump, "Ne olacağını söyleyemem ama uyuşturucunun ABD'ye girmesini engelleme konusunda Venezuela'da büyük ilerleme kaydettik" ifadelerini kullanmıştı.