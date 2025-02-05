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Haberler Galeri Trump’tan yeni sömürge planı: Gazze’yi ABD toprağı yapmak istiyor! Ortak basın toplantısına büyük tepki
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:09

Trump’tan yeni sömürge planı: Gazze’yi ABD toprağı yapmak istiyor! Ortak basın toplantısına büyük tepki

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, ABD'nin Gazze'yi devralacağını ve buraya uzun vadeli şekilde sahip olacağını, gerekirse bölgeye asker konuşlandırabileceğini bildirerek skandal sözlere imza attı. Cumhuriyetçi liderin sömürge hayaline sert tepkiler geldi.

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Trump’tan yeni sömürge planı: Gazze’yi ABD toprağı yapmak istiyor! Ortak basın toplantısına büyük tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitmişti. İkili Beyaz Saray'da yaptıkları toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump’tan yeni sömürge planı: Gazze’yi ABD toprağı yapmak istiyor! Ortak basın toplantısına büyük tepki

TRUMP GAZZELİLERİN SÜRGÜN PLANINDA ISRARCI

Trump konuşmasında ısrarla Gazzelilerin sürgün planını savunmaya devam etti. Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savundu.

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Trump’tan yeni sömürge planı: Gazze’yi ABD toprağı yapmak istiyor! Ortak basın toplantısına büyük tepki

Daha da ileriye giden Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullandı.

Trump’tan yeni sömürge planı: Gazze’yi ABD toprağı yapmak istiyor! Ortak basın toplantısına büyük tepki

CUMHURİYETÇİ LİDERİN YENİ SÖMÜRGE HAYALİ

"Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması" iddiasını ortaya atan Trump, "bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını" savundu.

Trump’tan yeni sömürge planı: Gazze’yi ABD toprağı yapmak istiyor! Ortak basın toplantısına büyük tepki

Gazze'de ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını söyleyen Trump, Gazze için, "Bu barışı sağlayacağız ve orayı kalkındıracağız. Binlerce istihdam yaratacak ve tüm Orta Doğu'nun gurur duyacağı bir şey olacak." yorumunu yaptı.

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