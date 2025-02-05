Trump’tan yeni sömürge planı: Gazze’yi ABD toprağı yapmak istiyor! Ortak basın toplantısına büyük tepki

Gazze'de ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını söyleyen Trump, Gazze için, "Bu barışı sağlayacağız ve orayı kalkındıracağız. Binlerce istihdam yaratacak ve tüm Orta Doğu'nun gurur duyacağı bir şey olacak." yorumunu yaptı.