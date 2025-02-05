Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
10:09
Trump’tan yeni sömürge planı: Gazze’yi ABD toprağı yapmak istiyor! Ortak basın toplantısına büyük tepki
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, ABD'nin Gazze'yi devralacağını ve buraya uzun vadeli şekilde sahip olacağını, gerekirse bölgeye asker konuşlandırabileceğini bildirerek skandal sözlere imza attı. Cumhuriyetçi liderin sömürge hayaline sert tepkiler geldi.