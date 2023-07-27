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Haberler Galeri Tüm dünya bunu konuştu: ABD Kongresi'nde UFO itirafı şoke etmişti! Pentagon flaş açıklamada bulundu!
Giriş Tarihi: 27.07.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 16:03

Tüm dünya bunu konuştu: ABD Kongresi'nde UFO itirafı şoke etmişti! Pentagon flaş açıklamada bulundu!

Son dakika haberleri: ABD Kongresi'ndeki tarihi oturum uzun yıllardır merak konusu olan "Uzaylılar var mı?" sorusunun arkasına ışık tuttu. UFO ve UAP olarak bilinen, tanımlanamayan cisimler veya tanımlanamayan hava olgularına dair yaşananlarla ilgili yapılan oturumda üç tanığın itirafı tüm dünyayı şoke etti. ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch'un ifadesi ise bomba etkisi yaratmıştı. Olayın yarattığı deprem etkisi sürerken Pentagon'dan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Tüm dünya bunu konuştu: ABD Kongresi’nde UFO itirafı şoke etmişti! Pentagon flaş açıklamada bulundu!

Son dakika haberleri: ABD Kongresi'nde yapılan UFO oturumu dünya gündemine bomba gibi düştü. Uzun yıllardır büyük merak konusu olan UFO tartışmalarının yapıldığı tarihi oturumda şoke eden iddialar ortaya atıldı. Kongre'de "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) ve "tanımlanamayan hava fenomeni" (UAP) olarak bilinen hava araçları hakkında hükümetin yıllarca bilgi sakladığı iddia edildi.

Tüm dünya bunu konuştu: ABD Kongresi’nde UFO itirafı şoke etmişti! Pentagon flaş açıklamada bulundu!

3 AYRI İSİMDEN BOMBA İTİRAFLAR

ABD'de basınındaki haberlere göre, ABD Kongresi'nde UFO ve UAP'lere ilişkin düzenlenen oturumda daha önce ABD ordusunda görev almış 3 istihbarat yetkilisi tanık olarak ifade verdi.

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Tüm dünya bunu konuştu: ABD Kongresi’nde UFO itirafı şoke etmişti! Pentagon flaş açıklamada bulundu!

ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, 4 yılı aşkın bir süre içerisinde yaklaşık 40 tanıkla yaptığı görüşmelerine işaret ederek, hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu" iddia etti.

Tüm dünya bunu konuştu: ABD Kongresi’nde UFO itirafı şoke etmişti! Pentagon flaş açıklamada bulundu!

Grusch, bu yılın başlarına kadar UAP'leri araştıran Pentagon görev gücünde temsilci olarak yer aldığını belirterek, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri sürdü.

Tüm dünya bunu konuştu: ABD Kongresi’nde UFO itirafı şoke etmişti! Pentagon flaş açıklamada bulundu!

"İNSAN OLMAYAN CANLILAR"

Bu programlara erişim izni istediğinde kendisine bu iznin verilmediğini kaydeden Grusch, UAP'lerden "insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri" çıktığını öne sürdü. Grusch, ABD'nin "sağlam ve kısmen bozulmamış" uzaylı araçları bulduğunu iddia ederek, hükümetin yıllarca bu konuda halktan bilgi sakladığını belirtti.

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