Giriş Tarihi: 27.07.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 16:03

Tüm dünya bunu konuştu: ABD Kongresi'nde UFO itirafı şoke etmişti! Pentagon flaş açıklamada bulundu!

Son dakika haberleri: ABD Kongresi'ndeki tarihi oturum uzun yıllardır merak konusu olan "Uzaylılar var mı?" sorusunun arkasına ışık tuttu. UFO ve UAP olarak bilinen, tanımlanamayan cisimler veya tanımlanamayan hava olgularına dair yaşananlarla ilgili yapılan oturumda üç tanığın itirafı tüm dünyayı şoke etti. ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch'un ifadesi ise bomba etkisi yaratmıştı. Olayın yarattığı deprem etkisi sürerken Pentagon'dan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi.