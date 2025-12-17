Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türk düşmanları düğmeye bastı: Ankara’nın stratejik adımlarına karşı bir araya geldiler! “Türkiye’ye karşı savaş hazırlığı mı?”
Giriş Tarihi: 17.12.2025 12:50 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:03

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı cephe netleşiyor. İsrail, Yunanistan ve GKRY; Ankara'nın Suriye'den Doğu Akdeniz'e uzanan stratejik hamlelerine karşı hava kuvvetleri düzeyinde gizli temaslara hız verdi. İsrail basınına göre üç ülke, Türkiye'nin artan nüfuzuna karşı askeri koordinasyonu derinleştiriyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
İsrail ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki ittifak derinleşirken, İsrail basını üç ülkenin üst düzey hava kuvvetleri komutanlarının Güney Kıbrıs'ta gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.

"TÜRKİYE'YE KARŞI SAVAŞ HAZIRLIĞI MI?"

HM News haber kuruluşu, "Türkiye'ye karşı savaş hazırlığı mı?" başlığıyla yayımladığı haberinde, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar'ın geçtiğimiz günlerde Yunanistan ve GKRY hava kuvvetlerinden üst düzey yetkililerle, güvenlik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan olağanüstü bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ANKARA'NIN YÜKSELEN GÜCÜ PANİKLETTİ

Haberde, söz konusu toplantının İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin giderek arttığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekildi.

HM News, Türkiye'nin özellikle Suriye, Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde nüfuzunu artırmasının İsrail, Yunanistan ve GKRY'de ciddi endişe yarattığını belirtti.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ

Habere göre görüşmelerde; hava sahasında koordinasyonun derinleştirilmesi, operasyonel iş birlikleri ve İsrail'in yabancı hava kuvvetleriyle oluşturduğu bölgesel koalisyonun geliştirilmesi gibi başlıklar ele alındı.

İsrailli güvenlik kaynakları, bu tür iş birliklerinin gelişen tehditlere karşı hazırlık sağladığını ve hava sahasında daha sıkı bir koordinasyon imkânı sunduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ADIMLARINA KARŞI KÜSTAH İTTİFAK

Maariv gazetesi de toplantıya ilişkin dikkat çekici bir haber yayımladı. Gazeteye göre İsrail, Türkiye'nin Orta Doğu'daki stratejik hamlelerinden ciddi rahatsızlık duyuyor.

Haberde, küstah ifadelerle bu adımlara karşı İsrail'in yanıtının şekillenmeye başladığı ve Türkiye karşıtı bölgesel ittifak konusundaki kararlılığın Ankara'ya gösterilmesi için Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın görevlendirildiği belirtildi. Bar'ın, Yunan ve Rum hava kuvvetleri komutanlarıyla üçlü bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Maariv, İsrail'de Türkiye'nin Suriye'de etkisini artırmasının, Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'ne olası katılımının ve Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşma yapmasının, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki deniz hakimiyetini daha da güçlendireceği yönünde değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

SİYONİSTLER GÜVENLİ HAVA KORİDORLARINI KAYBETMEKTEN KORKUYOR

Maariv'e göre İsrail Hava Kuvvetleri, Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'de hava ulaşım hatlarını kısıtlama ihtimalinden endişe duyuyor. Ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye radar ve hava savunma sistemleri konuşlandırma olasılığının, İsrail Hava Kuvvetleri'nin hareket serbestisini sınırlandırabileceği değerlendiriliyor.

Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi hâlinde, bugün İran, Irak, Suriye ve Lübnan hava sahalarında neredeyse tam bir hareket özgürlüğüne sahip olan İsrail'in, güvenli ve elverişli hava koridorunu kaybedebileceği ifade ediliyor.

Haberde, İsrail'in Yunanistan ve GKRY ile kurduğu ittifakı stratejik bir ortaklık olarak gördüğü vurgulandı.

"GKRY HAVALİMANLARI İSRAİL İÇİN ADETA BİR ÜS"

GKRY'deki havalimanlarının, İsrail'e ait uçaklar için adeta bir üs hâline geldiği belirtilirken, geçmişte İsrail Hava Kuvvetleri'nin, olası füze saldırıları nedeniyle kendi üslerinin pistlerinin kullanılamaz hâle gelmesi ihtimaline karşı GKRY'deki pistleri alternatif iniş alanları olarak kullanmaya yönelik tatbikatlar yaptığı hatırlatıldı.

"TEL AVİV GÜNEY KIBRIS'I BİR TÜR UÇAK GEMİSİ OLARAK GÖRÜYOR"

Maariv, İsrail'in Güney Kıbrıs'ı bir tür "uçak gemisi" olarak gördüğünü ve İsrail Hava Kuvvetleri açısından Yunanistan ve GKRY ile kurulan ittifakın son derece yüksek bir stratejik değer taşıdığını yazdı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!