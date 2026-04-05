Haberler Galeri Türkiye merkezli yeni düzen İsrail’i endişelendirdi: Körfez rotayı Ankara’ya kırıyor! ‘Tel Aviv ve ABD Orta Doğu’da denklem dışı’
Giriş Tarihi: 05.04.2026 11:44

Türkiye merkezli yeni düzen İsrail’i endişelendirdi: Körfez rotayı Ankara’ya kırıyor! ‘Tel Aviv ve ABD Orta Doğu’da denklem dışı’

İsrail basınında yayımlanan dikkat çekici analizde, İran savaşıyla birlikte Orta Doğu'da dengelerin köklü biçimde değiştiği vurgulandı. Körfez ülkelerinin ABD'ye bağımlılığı azaltacak yeni arayışlara yöneldiği belirtilirken, Türkiye'nin yükselen gücünün bölgesel denklemde belirleyici hale gelebileceği ifade edildi.

Türkiye merkezli yeni düzen İsrail’i endişelendirdi: Körfez rotayı Ankara’ya kırıyor! ‘Tel Aviv ve ABD Orta Doğu’da denklem dışı’

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde, Hayfa Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Araştırmaları Bölümü'nden Elad Giladi'nin "İran Savaşı yeni bir bölgesel düzen yaratabilir, daha az ABD, daha çok Türkiye" başlıklı analizi yayımlandı.

Türkiye merkezli yeni düzen İsrail’i endişelendirdi: Körfez rotayı Ankara’ya kırıyor! ‘Tel Aviv ve ABD Orta Doğu’da denklem dışı’

BÖLGE ÜLKELERİ ABD'DEN UZAKLAŞIYOR

Savaşla birlikte bölge ülkelerinin savunma stratejilerinde köklü bir değişikliğe gittiği belirtilen yazıda, kapalı kapılar ardındaki diplomatik temaslarla ABD'ye olan güvenlik bağımlılığını "en aza indirmenin" yollarının arandığı kaydedildi.

Türkiye merkezli yeni düzen İsrail’i endişelendirdi: Körfez rotayı Ankara’ya kırıyor! ‘Tel Aviv ve ABD Orta Doğu’da denklem dışı’

ANKARA YENİ DÜZENDE KİLİT ROL ÜSTLENİYOR

Özellikle Körfez ülkelerinin güvenlik ve ittifak arayışlarını yeniden şekillendirme arayışında olduğunun altını çizen yazıda, "Türkiye bu düşüncenin geliştirilmesinde kilit bir rol oynuyor gibi görünüyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye merkezli yeni düzen İsrail’i endişelendirdi: Körfez rotayı Ankara’ya kırıyor! ‘Tel Aviv ve ABD Orta Doğu’da denklem dışı’

Türkiye'nin son dönemde Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerini stratejik bir boyuta evirdiği vurgulanan yazıda, 19 Mart'ta Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları arasındaki dörtlü zirvenin bu yeni arayışın en somut örneği olduğu ifade edildi.

Türkiye merkezli yeni düzen İsrail’i endişelendirdi: Körfez rotayı Ankara’ya kırıyor! ‘Tel Aviv ve ABD Orta Doğu’da denklem dışı’

TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN GÜCÜ KÖRFEZ İÇİN ALTERNATİF

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha önce dile getirdiği "Bölge ülkeleri kendi sorunlarını çözmezse dış güçler kendi çıkarlarını dayatır." yaklaşımının, Riyad ve diğer Körfez başkentlerinde karşılık bulduğuna işaret edilen yazıda, Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisinin Körfez ülkeleri için ABD'ye alternatif bir "güvenlik çeşitlendirmesi" sunduğuna dikkat çekildi.

Türkiye merkezli yeni düzen İsrail’i endişelendirdi: Körfez rotayı Ankara’ya kırıyor! ‘Tel Aviv ve ABD Orta Doğu’da denklem dışı’

"ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ ETKİSİ AZALIYOR"

Yazıda, Körfez ülkelerinin ABD ile ilişkilerini tamamen koparmak niyetinde olmadığı ancak Washington'u "tek güvenlik garantörü" olarak değil, bir "partner" olarak konumlandırmak istediği belirtildi.

Türkiye merkezli yeni düzen İsrail’i endişelendirdi: Körfez rotayı Ankara’ya kırıyor! ‘Tel Aviv ve ABD Orta Doğu’da denklem dışı’

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın Türkiye'nin etkisini arttıracak bir dönüm noktası olduğu belirtilen yazıda, şu ifadelere de yer verildi:

"Savaşın yalnızca İsrail ile İran arasındaki caydırıcılık dengesiyle değil, aynı zamanda Körfez ülkelerinin ABD'ye olan güvenlik bağımlılıklarını ihtiyatlı ve kademeli bir şekilde sonlandırarak, içeriden inşa edilen bir bölgesel düzenin imkanlarını aramaya başladığı an olarak hatırlanması muhtemeldir."

Türkiye merkezli yeni düzen İsrail’i endişelendirdi: Körfez rotayı Ankara’ya kırıyor! ‘Tel Aviv ve ABD Orta Doğu’da denklem dışı’

"YENİ DÜZENDE İSRAİL DIŞARDA KALIYOR"

Körfez ülkelerinin misillemeler nedeniyle İran'a ilişkin İsrail ile benzer kaygılar taşıdığı öne sürülen yazıda, ancak söz konusu ülkelerin Tel Aviv ile siyasi olarak aynı blokta görünmekten kaçındıkları belirtildi.

Türkiye merkezli yeni düzen İsrail’i endişelendirdi: Körfez rotayı Ankara’ya kırıyor! ‘Tel Aviv ve ABD Orta Doğu’da denklem dışı’

Yazıda, bu durumun Türkiye'nin merkezinde olduğu yeni bölgesel yapıda İsrail'in "dışarıda kalmasına" neden olabileceği yorumuna da yer verildi.

