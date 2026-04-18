Türkiye oyun değiştirici lojistik merkez! İşte Hürmüz’e alternatif güzargah, O sınır kapısı açılırsa…

TÜRKİYE KENDİNİ GÜVENLİ TİCARET MERKEZİ OLARAK KONUMLANDIRIYOR

Ankara'nın bu adımı, özellikle Hürmüz Boğazı gibi jeopolitik risklerin yoğunlaştığı bölgelere alternatif oluşturma stratejisinin bir parçası. İran'ın geçtiğimiz yıl boğazı kapatma ihtimalini gündeme getirmesi sonrası Türkiye, kendisini daha güvenli bir ticaret koridoru olarak öne çıkarmaya başladı. Başkan Erdoğan da bu vizyonu destekleyerek, Türkiye'nin "istikrar adası ve güvenli liman" olduğunu vurguladı ve enerji iletim hatları için alternatiflerin değerlendirildiğini açıkladı.