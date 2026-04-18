Türkiye oyun değiştirici lojistik merkez! İşte Hürmüz’e alternatif güzargah, O sınır kapısı açılırsa…
Giriş Tarihi: 18.04.2026 14:27
İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin 33 yıldır kapalı olan Alican Sınır Kapısı'nı yeniden açma hazırlıkları, Asya ile Avrupa arasında yeni bir ticaret koridoru oluşturma hedefinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Ankara, Hürmüz Boğazı gibi jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde kendisini güvenli bir lojistik merkez olarak konumlandırmaya çalışırken, ABD destekli TRIPP yani Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu Projesi ve Orta Koridor'un genişletilmesi bu vizyonun merkezinde yer alıyor. Ancak altyapı eksiklikleri, yüksek maliyetler ve bölgesel istikrarsızlıklar, projenin önündeki en büyük engeller olarak dikkat çekiyor.