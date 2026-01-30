Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Türkiye’den NAVTEX hamlesi! “Ankara’nın girişimi Ege’de dengeleri değiştirebilecek”

Yunan basınında, Türkiye'nin NAVTEX bildirimlerini süresiz hale getirmesi, Ege'de deniz yetki alanları tartışmasında dengeleri değiştirebilecek "eşi benzeri görülmemiş" bir hamle olarak değerlendirildi. Ankara'nın bu adımıyla, kendi yetki alanı olarak gördüğü bölgelerde yapılacak tüm araştırmaların Türkiye ile koordine edilmesini fiilen şart koştuğu ve bunun Yunan kıta sahanlığına açık bir meydan okuma anlamına geldiği ifade edildi. Haberde, Şubat ayında yapılması beklenen Miçotakis-Başkan Erdoğan görüşmesi öncesinde atılan bu adımın, diplomatik zeminde Türkiye'ye inisiyatif kazandırmayı hedefleyen stratejik bir hamle olduğu vurgulandı.

Yunanistan merkezli Banking news'e göre, Türkiye'nin NAVTEX uygulamasını süresiz hale getirmesi, Ege'de deniz yetki alanları tartışmasında dengeleri değiştirebilecek stratejik bir adım olarak görüldü.

Ankara'nın bu hamlesinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında yapılması beklenen görüşme öncesinde diplomatik üstünlük sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

NAVTEX'TE "SÜRESİZ GEÇERLİLİK" DÖNEMİ

Habere göre, Millî Savunma Bakanlığı, kendi yetki alanı olarak tanımladığı bölgelerde yayımlanan NAVTEX bildirimlerinin artık belirli sürelerle değil, süresiz geçerlilik esasına göre yürürlükte olduğunu açıkladı. Bu durum, Atina tarafından "Yunan kıta sahanlığına fiilî meydan okuma" olarak yorumlandı.

Haberde ayrıca Millî Savunma Bakanlığının, Yunan basınında yer alan iddiaları reddettiği, denizcilik duyurularının iki yıllık sürelerle sınırlı olmadığını, süresiz şekilde yayımlandığını bildirdiğine yer verildi.

Açıklamada, Ege Denizi'nde yürütülen araştırma faaliyetlerinin Türkiye ile koordine edilmesi gerektiği vurgulandı.

"DENİZ YETKİ ALANLARIMIZI KAPSIYOR"

Banking news'te Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına yer verilerek, NAVTEX duyurularının yalnızca seyrüsefer güvenliği amacı taşımadığı, Türkiye'nin kıta sahanlığını da kapsayan deniz yetki alanlarına vurgu yapıldığı ifade edildi.

MİÇOTAKİS-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ STRATEJİK ZAMANLAMA

Haberde, Türkiye'nin bu adımının zamanlamasına özellikle dikkat çekildi. Şubat ayında Ankara'da yapılması beklenen Miçotakis-Erdoğan görüşmesi öncesinde atılan bu adımın, müzakere zemininin Ankara lehine şekillendirilmesi amacı taşıdığı ifade edildi.

"FİİLÎ (DE FACTO) İDDİALARLA DİPLOMATİK BASKI"

Banking news analizinde, Türkiye'nin süresiz NAVTEX uygulamasıyla Yunan egemenliğini sorgulayan "fiilî durumlar" üzerinden diplomatik baskı kurmayı hedeflediği değerlendirmesine yer verildi. Bu yaklaşımın, görüşmeler öncesinde psikolojik ve siyasi üstünlük oluşturma amacı taşıdığı belirtildi.