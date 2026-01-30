Türkiye’den NAVTEX hamlesi! “Ankara’nın girişimi Ege’de dengeleri değiştirebilecek”

NAVTEX'TE "SÜRESİZ GEÇERLİLİK" DÖNEMİ

Habere göre, Millî Savunma Bakanlığı, kendi yetki alanı olarak tanımladığı bölgelerde yayımlanan NAVTEX bildirimlerinin artık belirli sürelerle değil, süresiz geçerlilik esasına göre yürürlükte olduğunu açıkladı. Bu durum, Atina tarafından "Yunan kıta sahanlığına fiilî meydan okuma" olarak yorumlandı.