Türkiye’den NAVTEX hamlesi! “Ankara’nın girişimi Ege’de dengeleri değiştirebilecek”
Giriş Tarihi: 30.01.2026 09:54
Yunan basınında, Türkiye'nin NAVTEX bildirimlerini süresiz hale getirmesi, Ege'de deniz yetki alanları tartışmasında dengeleri değiştirebilecek "eşi benzeri görülmemiş" bir hamle olarak değerlendirildi. Ankara'nın bu adımıyla, kendi yetki alanı olarak gördüğü bölgelerde yapılacak tüm araştırmaların Türkiye ile koordine edilmesini fiilen şart koştuğu ve bunun Yunan kıta sahanlığına açık bir meydan okuma anlamına geldiği ifade edildi. Haberde, Şubat ayında yapılması beklenen Miçotakis-Başkan Erdoğan görüşmesi öncesinde atılan bu adımın, diplomatik zeminde Türkiye'ye inisiyatif kazandırmayı hedefleyen stratejik bir hamle olduğu vurgulandı.