Türkiye’nin “ASLAN”ı dengeleri değiştirecek: NATO’da yeni dönemin kapısını aralayacak

TATBİKAT SAHASINDA AKTİF GÖREV

Habere göre, tatbikat sırasında TSK unsurları saha gösterilerinin bir parçası olarak ASLAN platformunu kullanarak keşif ve destek faaliyetleri yürüttü. NATO görüntüleriyle birlikte paylaşılan bilgilere göre, Türk 66. Mekanize Tugayı ASLAN insansız kara aracını yaklaşık üç yıldır kullanıyor ve sistemi operasyonel eğitim ile konuşlandırmalara entegre etmiş durumda.