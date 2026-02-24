Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.02.2026 10:19

Türkiye’nin “ASLAN”ı dengeleri değiştirecek: NATO’da yeni dönemin kapısını aralayacak

ABD'nin önde gelen savunma sitelerinden Defence Blog, Türkiye'nin Almanya'nın kuzeyinde düzenlenen NATO'nun en büyük tatbikatlarından Steadfast Dart 26 kapsamında ASELSAN üretimi silahlı insansız kara aracı ASLAN'ı sahada konuşlandırmasına geniş yer verdi. Keşif, gözetleme ve ateş desteği görevleri için geliştirilen modüler platformun, personel riskini azaltırken çok uluslu birliklerle entegrasyon kabiliyetinin sergilendiği; NATO içinde insansız kara sistemlerinin artan operasyonel rolüne dikkat çekildi.

Defence Blog'a göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Almanya'nın kuzeyinde devam eden ve NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatı olan STEADFAST DART 26 kapsamında ASLAN insansız kara aracını (İKA) konuşlandırarak gösterimini gerçekleştirdi. Silahlı robotik platform, kara harekâtları ve canlı gösterimler sırasında sahada sergilendi.

ABD merkezli savunma sitesi Defence Blog'a göre, ASLAN İKA'nın büyük bir NATO tatbikatında yer alması, özellikle karmaşık ortamlarda personel riskini azaltırken keşif ve muharebe destek kabiliyetlerini sürdürmeyi amaçlayan silahlı kuvvetler için insansız kara sistemlerinin müttefik askeri oluşumlar içindeki artan operasyonel rolünü ortaya koyuyor.

TATBİKAT SAHASINDA AKTİF GÖREV

Habere göre, tatbikat sırasında TSK unsurları saha gösterilerinin bir parçası olarak ASLAN platformunu kullanarak keşif ve destek faaliyetleri yürüttü. NATO görüntüleriyle birlikte paylaşılan bilgilere göre, Türk 66. Mekanize Tugayı ASLAN insansız kara aracını yaklaşık üç yıldır kullanıyor ve sistemi operasyonel eğitim ile konuşlandırmalara entegre etmiş durumda.

Sistemin, kara konuşlu faaliyetlerde insansız platformların çok uluslu tatbikatlar sırasında manevra unsurlarını nasıl destekleyebileceğini göstermek amacıyla kullanıldığı, NATO Medya Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan görüntülerde, aracın Almanya'nın kuzeyindeki eğitim alanlarında gerçekleştirilen operasyonel senaryolara katılım sağladığı ifade edildi.

ASELSAN ÜRETİMİ SİLAHLI İNSANSIZ KARA ARACI

Defence Blog'a göre, ASLAN İKA, ASELSAN tarafından keşif ve gözetleme görevleri için geliştirilen silahlı bir insansız kara aracıdır. Platform, elektro-optik sensörler, termal görüntüleme sistemleri ve uzaktan kumandalı stabilize silah istasyonlarının entegrasyonuna imkân tanıyan modüler bir mimariye sahip.

Haberde, aracın uzaktan kontrol ve yarı otonom operasyon modlarını destekleyerek operatörlerin yüksek riskli alanlardan güvenli bir mesafede görev icra etmesine olanak tanıdığı, konfigürasyonu, gözlem, güvenlik devriyesi ve ateş desteği rolleri dahil olmak üzere görev gereksinimlerine göre uyarlanabildiği ifade edildi.

PERSONEL GÜVENLİĞİ VE ŞEHİR MUHAREBESİ VURGUSU

ABD merkezli savunma sitesi Defence Blog'a göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikat sırasında sistemin operasyonel önemini vurgulayarak personel güvenliğini artırırken birliklere sağladığı desteğe dikkat çekti. Platformun alçak silueti ve sessiz hareket kabiliyetinin, görünürlüğün ve beka kabiliyetinin kritik olduğu şehir arazisi ve çekişmeli ortamlarda faaliyet göstermesine imkân sağladığı vurgulandı.

Teknik açıdan bakıldığında, ASLAN gibi insansız kara araçları askerlerin doğrudan erişiminin ötesinde durumsal farkındalığı genişletebilen ileri konuşlu robotik unsurlar olarak işlev görüyor. Sensörler ve uzaktan silah sistemleriyle donatılan İKA'lar; güzergâh keşfi yapabiliyor, düşmanca faaliyetleri izleyebiliyor ve personeli doğrudan tehlikeye atmadan tehditlerle angaje olabiliyor.

ABD merkezli savunma sitesine göre, ASLAN sisteminin modüler faydalı yük tasarımı, farklı operasyonel roller için hızlı yeniden yapılandırmaya imkân tanıyor. Elektro-optik ve termal sensörler gece ve gündüz gözetleme kabiliyeti sağlarken, stabilize silah sistemleri operatör gözetiminde kontrollü angajmana olanak veriyor.

NATO'DA İNSANSIZ SİSTEMLERİN ARTAN ROLÜ

Habere göre, STEADFAST DART 26 Tatbikatı müttefik kuvvetler arasında birlikte çalışabilirliğe odaklanan büyük ölçekli bir NATO eğitim etkinliği niteliği taşıyor. Çok uluslu tatbikatlarda insansız platformların yer alması, robotik sistemlerin deneysel teknolojiler olarak görülmesi yerine konvansiyonel askeri oluşumlara entegre edilmesine yönelik daha geniş bir çabayı yansıtıyor.

ABD merkezli savunma sitesi Defence Blog'a göre, tatbikat sırasında ASLAN'ın konuşlandırılması, NATO üyelerinin insansız kara araçlarını müşterek eğitim senaryolarına giderek daha fazla dahil ettiğini ve robotik platformlarla insanlı birlikler arasındaki koordinasyonu değerlendirdiğini gösteriyor. Bu tür tatbikatlar; keşif desteği, çevre güvenliği ve şehir içi manevra desteği gibi operasyonel konseptlerin test edilmesine imkân tanıyor.

