Haberler
Galeri
Türkiye’nin “ASLAN”ı dengeleri değiştirecek: NATO’da yeni dönemin kapısını aralayacak
Giriş Tarihi: 24.02.2026 10:19
Türkiye’nin “ASLAN”ı dengeleri değiştirecek: NATO’da yeni dönemin kapısını aralayacak
ABD'nin önde gelen savunma sitelerinden Defence Blog, Türkiye'nin Almanya'nın kuzeyinde düzenlenen NATO'nun en büyük tatbikatlarından Steadfast Dart 26 kapsamında ASELSAN üretimi silahlı insansız kara aracı ASLAN'ı sahada konuşlandırmasına geniş yer verdi. Keşif, gözetleme ve ateş desteği görevleri için geliştirilen modüler platformun, personel riskini azaltırken çok uluslu birliklerle entegrasyon kabiliyetinin sergilendiği; NATO içinde insansız kara sistemlerinin artan operasyonel rolüne dikkat çekildi.