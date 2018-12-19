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Türkiye'nin eli Yemenli mazlumların üzerinde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. , 'de yaşanan insanlık dramında mağdur olanlara Türkiye'nin el uzattığını söyledi. , insanların açlıktan öldüğü Yemen için başlattığı insani yardım kampanyası sürüyor.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 18:21 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 18:40
Türkiye'nin eli Yemenli mazlumların üzerinde

TÜRKİYE EL UZATTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. , 'de yaşanan insanlık dramında mağdur olanlara Türkiye'nin el uzattığını söyledi. , insanların açlıktan öldüğü Yemen için başlattığı insani yardım kampanyası sürüyor.

Türkiye'nin eli Yemenli mazlumların üzerinde

YEMEN'DE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

Başkanı Güllüoğlu, "'de 2015 yılında şiddetlenen çatışmalarda bugüne kadar 29 milyonluk ülke nüfusunun 22.2 milyonu yardıma muhtaç duruma geldi. 5 milyon çocuk yetersiz beslenme, temiz suya ulaşımın olmaması, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele ediyor" dedi. İşte Güllüoğlu'nun Yemen ile ilgili verdiği önemli bilgiler….

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Türkiye'nin eli Yemenli mazlumların üzerinde

YEMEN'DE NELER OLUYOR?

, 2011 yılında başlayan Arap Baharı'na oldukça hazırlıksız yakalanmış ve ilk olarak 27 Ocak 2011 tarihinde San′a Üniversitesi'nde başlayan öğrenci hareketlerinin sokaklara sıçraması üzerine yönetim, gösterileri kanlı biçimde bastırdı. Bu olay ülkede günümüze kadar sürecek olan iç savaşın da fitilini ateşledi.

Türkiye'nin eli Yemenli mazlumların üzerinde

HUSİLER PARLAMENTOYU FESH ETTİ

Ülke de Husiler olarak bilinen bir grup Eylül 2014'te San′a'yı ele geçirerek yönetime el koydu. Parlamentoyu fesheden Husiler, Geçici Ulusal Konsey kurduklarını ilan ettiler. Başlangıçta Cumhurbaşkanı Hadi ve kabinesi istifa ederek Suudi Arabistan'a sığınmış olsa da Hadi bir süre sonra istifasını geri alarak görevine devam ettiğini duyurdu.

Türkiye'nin eli Yemenli mazlumların üzerinde

MEZHEP ÇATIŞMASINA DÖNDÜ

Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin tutumlarıyla 'deki olaylar tamamen mezhebî bir çatışmaya dönüştü. Husi yönetimini başta Körfez ülkeleri olmak üzere BM, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de tanımayı reddetti.

Türkiye'nin eli Yemenli mazlumların üzerinde

ŞİDDET OLAYLARINDAN NE KADAR İNSAN ETKİLENDİ?

Krizin iç savaşa dönüştüğü 2014 yılından bu yana 'de 14.718 kişinin çatışmalara bağlı sebeplerden öldüğü tahmin ediliyor. Savaştan dolayı yaralananların sayısının 88.000'i aştığı, 70.000 kişinin ise kayıp olarak kayıtlara geçtiği de gelen bilgiler arasında. Kriz boyunca yaşanan çatışmalarda kamu binaları, altyapı tesisleri, okullar, sağlık binaları, kısacası ülkedeki belli başlı tüm yapılar zarar gördü..

Türkiye'nin eli Yemenli mazlumların üzerinde

TÜRKİYE YEMEN'DE NASIL ADIMLAR ATIYOR?

, bilindiği üzere dünyanın birçok yerine insani yardımda bulunuyor. Peki AFAD, 'de ne kadar süredir aktif olarak ne yapıyor dersek; Türkiye, Arap Baharı süreciyle birlikte Yemen'de de başlayan özgürlük taleplerini destekledi... Ancak Yemen'deki sürecin krize dönüşmesi üzerine Türkiye, KİK tarafından başlatılan çözüm çabalarını desteklemiştir. Hadi hükümetini meşru hükümet olarak tanıyan Türkiye, 2014 yılında Husilerin yaptığı darbeye karşı çıkmıştır. Arap Koalisyonu'nun askerî operasyonlarına açıkça destek vermeyen Türkiye, ülkede özellikle giderek tırmanan insani krize odaklanmış durumdadır. Siyasal anlamda Türkiye, Yemen'deki meşru hükümetin yanında olmakla birlikte çatışmalarda taraf olmamaya özen göstermektedir.

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