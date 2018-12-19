TÜRKİYE YEMEN'DE NASIL ADIMLAR ATIYOR?

AFAD, bilindiği üzere dünyanın birçok yerine insani yardımda bulunuyor. Peki AFAD, Yemen'de ne kadar süredir aktif olarak ne yapıyor dersek; Türkiye, Arap Baharı süreciyle birlikte Yemen'de de başlayan özgürlük taleplerini destekledi... Ancak Yemen'deki sürecin krize dönüşmesi üzerine Türkiye, KİK tarafından başlatılan çözüm çabalarını desteklemiştir. Hadi hükümetini meşru hükümet olarak tanıyan Türkiye, 2014 yılında Husilerin yaptığı darbeye karşı çıkmıştır. Arap Koalisyonu'nun askerî operasyonlarına açıkça destek vermeyen Türkiye, ülkede özellikle giderek tırmanan insani krize odaklanmış durumdadır. Siyasal anlamda Türkiye, Yemen'deki meşru hükümetin yanında olmakla birlikte çatışmalarda taraf olmamaya özen göstermektedir.