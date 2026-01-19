Haberler
Galeri
Türkiye’nin Gazze Barış Kurulu üyeliği İsrail’i panikletti: Başkan Erdoğan’ın kesin zaferi!
Giriş Tarihi: 19.01.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:21
Türkiye’nin Gazze Barış Kurulu üyeliği İsrail’i panikletti: Başkan Erdoğan’ın kesin zaferi!
Gazze'de şekillenen yeni siyasi tablo İsrail basınında "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi" başlığıyla değerlendiriliyor. Kanal 12 ve Maariv gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze "Barış Kurulu" davetiyle birlikte Türkiye'nin Gazze'deki varlığının artacağını belirtti. Haberlere göre, İsrail hükümetinin Gazze'de "ertesi gün" planını ortaya koymaktan kaçınması, sürecin Ankara eksenine kaymasına yol açtı.