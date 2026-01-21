Haberler
Türkiye’ye karşı savunma kalkanı: İsrail’den Atina’ya “İsrail şemsiyesi”
Yunanistan basınında yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Atina'da Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile gerçekleştirdiği görüşme, Doğu Akdeniz ve Ege'de kapsamlı savunma başlıklarını gündeme taşıdı. Görüşmede, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı caydırıcılığını artırmayı hedefleyen çok katmanlı hava ve anti-balistik savunma sistemlerinden, ileri füze ve anti-drone teknolojilerine kadar uzanan geniş bir "İsrail şemsiyesi"nin perde arkasında ele alındığı aktarıldı.