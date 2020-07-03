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Türkler dünyanın en büyük laboratuvarında! Tarihi anlara tanıklık edildi

Sabah'ın dünyanın bir ucunda tarihi anlara tanıklık edişi devam ediyor. ., hiç bozulmamış yapısı ve doğal kaynakları ile dünyadaki en eşsiz yerlerden biri. Cezbedici kıta, bu yönüyle bilim insanları için adeta bir laboratuvar gibi. İşte Türk bilim insanlarıyla birlikte bu gizemli ve büyük kıtada geçen ikinci günden fotoğraflar. Üstelik bu kez için çok önemli bir ana da tanıklık edildi. Detaylar haberimizde...

HAYRETTİN BEKTAŞ HAYRETTİN BEKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.07.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 11:54
Türkler dünyanın en büyük laboratuvarında! Tarihi anlara tanıklık edildi

BİLİMSEL FAALİYETLER BAŞLADI

Heyetteki araştırmaların büyük bölümü Horseshoe adası merkezli olacak. Ancak yolculuğun ilk anlarından itibaren araştırmacılar çalışmalara başladı. Ekip lider yardımcısı Hakan Yavaşoğlu ile Oğuz Selbesoğlu, GNSS istasyonu kurulumunu gemide yapmaya başladı. İlk aşama birkaç saatte tamamlandı.

Türkler dünyanın en büyük laboratuvarında! Tarihi anlara tanıklık edildi

İkinci aşama için birkaç gün daha beklemeleri gerekiyor. Biyolog Turgay Çakmak ile Ekip Lideri Prof. Dr. Ersan Başar botla denize açılarak su örnekleri aldı. Mühendis üsteğmen Tuba Çınar ise su özelliklerine ilişkin ölçümler yaptı. Bu sırada soğuk havada saatlerce dışarıda kalıp çekimler yapan TRT World ekibinden Abdulmuttalip Erdoğan ağır bir soğuk algınlığına yakalandı. Vücut sıcaklığı 38.5 dereceyi bulunca ekibimizin doktoru Seren Kırmızı'nın muayenesi ile başlayan tedavi gemideki sağlık ekibinin taktığı serumla devam etti. Birkaç saat içerisinde Abdulmuttalip'in kendini toparlaması gemideki herkesi rahatlattı.

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Türkler dünyanın en büyük laboratuvarında! Tarihi anlara tanıklık edildi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri 'daki yosunları araştırmak amacıyla Biyolog Turgay Çakmak'ı görevlendirdi. Araştırma kapsamında kıtaya gelen Çakmak, özellikle mikroskobik su yosunlarının biyoteknoloji endüstrisinin ilgisi çekmeye başladığını söyledi. Çalışmalarını anlatan Çakmak, "Yosunlar tatlı, tuzlu, acı ve sodalı sulardan sıcak su kaynaklarına, mağaralardan çöllere kadar yeterli ışık ve nemin bulunduğu değişik ekolojik koşullara uyum sağlamış ve çoğu ekosistemi ele geçirmiş konumda bulunan bir canlı grubudur. Kar ve buzullarla kaplı Antarktika kıtası da bu duruma istisna değildir ve birçok yosun türüne ev sahipliği yapıyor. Bu proje ile Antarktika kıtasında mikroskobik su yosunları topluyorum. Örnekler üzerinde yapılacak test ve çalışmalarla su yosunlarının biyoteknolojik açıdan değerlendirilme imkanı bulunacak. Su yosunları araç yakıtı, ilaç katkı maddesi, besin katkı maddesi ve tarım gibi birçok sektörde kullanılabiliyor" dedi.

Türkler dünyanın en büyük laboratuvarında! Tarihi anlara tanıklık edildi

BALİNALARLA İLK TEMAS

Gemide seyir sürerken güverteden gelen bir haberle hepimiz yukarıda toplandık. Gelen bilgiye göre balina sürüsü geminin yanından geçiyordu. Güverteye çıktığımızda biraz hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü balinaların yalnızca sırtlarını görme fırsatı bulabildik. Su üstünde çok fazla zaman geçirmeyen balinalar geminin de gürültüsünden rahatsız olmuş olacaklar ki kısa süre sonra tamamen ortadan kayboldular. Birkaç saat içerisinde hepimizi büyüleyen bir o kadar da üzen dehşet bir manzara ile karşılaştık. Denizin üzeri neredeyse bir buz tarlasına dönüştü.

Türkler dünyanın en büyük laboratuvarında! Tarihi anlara tanıklık edildi

Önce irili ufaklı buz kütleleri sonrasında ise içerisinde bulunduğumuz gemiden birkaç katı büyüklüğünde devasa parçaların arasından geçtik. Bazı buz kütlelerinin üzerinde fok ve penguenlerin de sürüklenmesi küresel ısınmanın boyutunu adeta gözümüze sokar gibiydi. Buz kütlelerinin içerisinden gemiyle seyahat etmek büyük bir riski de beraberinde getiriyor. Yaptığımız yolculuğun nasıl bir tehlike barındırdığını bu sırada fark ettik. Birçok kaptanın geçmeye cesaret edemediği bu bölgeden kaptanımızın ustalığı ile ilerlerken geminin uç kısmında konumlanan bir yardımcısı da kaptanın görüş açısında bulunmayan buz kütleleri ile ilgili sürekli işaretlerle bilgilendirme yaparak geçmemizi sağladı. Yaklaşık 4 saat süren bu geçiş Antarkika ve küresel ısınma ile ilgili şu ana kadarki en önemli verileri elde ettik.

Türkler dünyanın en büyük laboratuvarında! Tarihi anlara tanıklık edildi

TARİHİ ANA TANIK OLDUK

Harita Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak GNSS istasyonu için Faroe Takım Adalarına nihayet ulaştık. Burada yapılan fizibilite çalışmasının ardından istasyonun Dismal Adası'na kurulmasına karar verildi. Harita Genel Müdürlüğü'nde görevli 3 kişilik ekip belirlenen alana istasyon kurulumu için ön hazırlıkları yaparken, helikopter ve botlar yeniden devreye girdi. Havadan ve denizden yapılan lojistik transfer yaklaşık 3 saat boyunca devam etti. Hava koşullarının da fırsat vermesi üzerine gemideki bilim heyetinin bir bölümü de Dismal Adası'na gelerek buradan taş, bitki ve su örnekleri aldı. Örnekleme çalışması sırasında bilim insanları Sukua kuşlarının saldırısına uğradı.

Türkler dünyanın en büyük laboratuvarında! Tarihi anlara tanıklık edildi

Çevredeki yuvalarını korumak isteyen sukua kuşları bilim insanlarının üzerine adeta pike yaparak kendi bölgelerini işaretledi. Bilim insanları da bu sınırların içerisinde kalarak eğitim boyunca üzerinde en çok durulan konunun gereğini yerine getirdi. Kesin ve net olan konulardan biri de 'nın öncelikli olarak orada yaşayan hayvanlara ait olduğu ve onların yaşam alanlarına asla zarar verilmemesi gerektiğiydi. Bu nedenle kıtada yaşayan hayvanların varlığımızdan rahatsız olduğunu hissettiğimiz anda bölgeden uzaklaşma zorunluluğumuz vardı. Biz de buna harfiyen uyduk. GNSS İstasyonunun kurulumu ikinci gün de devam etti.

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