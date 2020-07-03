Türkler dünyanın en büyük laboratuvarında! Tarihi anlara tanıklık edildi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri Antarktika'daki yosunları araştırmak amacıyla Biyolog Turgay Çakmak'ı görevlendirdi. Araştırma kapsamında kıtaya gelen Çakmak, özellikle mikroskobik su yosunlarının biyoteknoloji endüstrisinin ilgisi çekmeye başladığını söyledi. Çalışmalarını anlatan Çakmak, "Yosunlar tatlı, tuzlu, acı ve sodalı sulardan sıcak su kaynaklarına, mağaralardan çöllere kadar yeterli ışık ve nemin bulunduğu değişik ekolojik koşullara uyum sağlamış ve çoğu ekosistemi ele geçirmiş konumda bulunan bir canlı grubudur. Kar ve buzullarla kaplı Antarktika kıtası da bu duruma istisna değildir ve birçok yosun türüne ev sahipliği yapıyor. Bu proje ile Antarktika kıtasında mikroskobik su yosunları topluyorum. Örnekler üzerinde yapılacak test ve çalışmalarla su yosunlarının biyoteknolojik açıdan değerlendirilme imkanı bulunacak. Su yosunları araç yakıtı, ilaç katkı maddesi, besin katkı maddesi ve tarım gibi birçok sektörde kullanılabiliyor" dedi.