Türkler dünyanın en büyük laboratuvarında! Tarihi anlara tanıklık edildi

Önce irili ufaklı buz kütleleri sonrasında ise içerisinde bulunduğumuz gemiden birkaç katı büyüklüğünde devasa parçaların arasından geçtik. Bazı buz kütlelerinin üzerinde fok ve penguenlerin de sürüklenmesi küresel ısınmanın boyutunu adeta gözümüze sokar gibiydi. Buz kütlelerinin içerisinden gemiyle seyahat etmek büyük bir riski de beraberinde getiriyor. Yaptığımız yolculuğun nasıl bir tehlike barındırdığını bu sırada fark ettik. Birçok kaptanın geçmeye cesaret edemediği bu bölgeden kaptanımızın ustalığı ile ilerlerken geminin uç kısmında konumlanan bir yardımcısı da kaptanın görüş açısında bulunmayan buz kütleleri ile ilgili sürekli işaretlerle bilgilendirme yaparak geçmemizi sağladı. Yaklaşık 4 saat süren bu geçiş Antarkika ve küresel ısınma ile ilgili şu ana kadarki en önemli verileri elde ettik.