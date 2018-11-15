Uçakta ilginç anlar!

Yolcular, sıradan bir uçak yolculuğuna çıktılar Sonrasında olanlar ise yolculuk yapan herkesi şoka uğrattı! Kısa süre sonra bir çift uçağın arka tarafına geçti. Önce duruma aldırmayan yolcular bir süre sonra şaşkınlık dolu bakışlarla olan biteni izlemeye başladı. Önce duruma aldırmayan yolcular bir süre sonra şaşkınlık dolu bakışlarla olan biteni izlemeye başladı. Yolculardan biri o anları kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede büyük rağbet gördü ve çiftin hesapları takipçi akınına uğradı.