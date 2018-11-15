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ilginç anlar!

Giriş Tarihi: 15.11.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 15:31
Uçakta ilginç anlar!

Yolcular, sıradan bir uçak yolculuğuna çıktılar

Uçakta ilginç anlar!

Sonrasında olanlar ise yolculuk yapan herkesi şoka uğrattı!

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Uçakta ilginç anlar!

Kısa süre sonra bir çift uçağın arka tarafına geçti.

Uçakta ilginç anlar!

Önce duruma aldırmayan yolcular bir süre sonra şaşkınlık dolu bakışlarla olan biteni izlemeye başladı.

Uçakta ilginç anlar!

Önce duruma aldırmayan yolcular bir süre sonra şaşkınlık dolu bakışlarla olan biteni izlemeye başladı.

Uçakta ilginç anlar!

Yolculardan biri o anları kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.

Uçakta ilginç anlar!

Video kısa sürede büyük rağbet gördü ve çiftin hesapları takipçi akınına uğradı.

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