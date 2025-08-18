Ukrayna liderinin kıyafeti yine gündemde! Görüşme öncesi Beyaz Saray’ın aklındaki tek soru: Zelenskiy ne giyecek?

KRAVAT TAKMASI BEKLENMİYOR

ABD'li bir yetkili, Trump ile görüşmesinde Zelenskiy'nin takım elbise giymesinin "barış için iyi bir işaret olacağını" belirterek bunu yapmasını beklemediklerini, bir başka ABD'li yetkili ise "Kravat taksa harika olurdu ancak bunu beklemiyoruz." ifadesini kullandı.