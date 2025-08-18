Giriş Tarihi: 18.08.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025
16:09
Ukrayna liderinin kıyafeti yine gündemde! Görüşme öncesi Beyaz Saray’ın aklındaki tek soru: Zelenskiy ne giyecek?
Geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen görüşmede Ukrayna liderinin giydiği kıyafet alay konusu olmuştu. Benzer bir durumun bugünkü toplantıda yaşanmaması için Beyaz Saray görevlileri, Ukraynalı yetkililere, Zelenskiy'in takım elbise giyip giymeyeceğini sordu.