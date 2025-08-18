Ukrayna liderinin kıyafeti yine gündemde! Görüşme öncesi Beyaz Saray’ın aklındaki tek soru: Zelenskiy ne giyecek?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.08.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 16:09

Geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen görüşmede Ukrayna liderinin giydiği kıyafet alay konusu olmuştu. Benzer bir durumun bugünkü toplantıda yaşanmaması için Beyaz Saray görevlileri, Ukraynalı yetkililere, Zelenskiy'in takım elbise giyip giymeyeceğini sordu.

Axios haber platformuna konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, marttaki Trump-Zelenskiy görüşmesinde tartışma konusu olan Zelenskiy'nin takım elbise giymemesinin ardından yeni toplantıdaki kıyafetine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ZELENSKİY'E NE GİYECEĞİ SORULDU

Yetkililer, Beyaz Saray görevlilerinin, Ukraynalılara Zelenskiy'nin Trump ile yapacağı görüşmede takım elbise giyip giymeyeceğini sorduklarını ileri sürdü.

"TAKIM ELBİSE BENZERİ BİR KIYAFET"

Zelenskiy'nin görüşmede hazirandaki NATO zirvesinde giydiği siyah ceket benzeri bir kıyafet giyeceğini belirten Ukraynalı bir yetkili, "Takım elbise benzeri bir kıyafet olacak ama tam takım elbise olmayacak." dedi.

KRAVAT TAKMASI BEKLENMİYOR

ABD'li bir yetkili, Trump ile görüşmesinde Zelenskiy'nin takım elbise giymesinin "barış için iyi bir işaret olacağını" belirterek bunu yapmasını beklemediklerini, bir başka ABD'li yetkili ise "Kravat taksa harika olurdu ancak bunu beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAKİ OLAYLI TOPLANTI

Zelenskiy, daha önceki Trump görüşmesinde Beyaz Saray'a varır varmaz kıyafetleriyle ilgili eleştirilerle karşılaşmıştı.

İlk olarak Trump, Zelenskiy hakkında, "Bugün çok şık görünüyor," diyerek iğnelemede bulunmuştu.

Ardından gazeteci Brian Glenn, Ukrayna liderine neden hiç takım elbise giymediğini küçümser bir ifadeyle sormuş, Zelenskiy ise "Bu savaş bitince bir tane giyeceğim," diye yanıt vermişti.

Axios'un yayınladığı özel bir haberde de Trump'ın, Ukraynalı mevkidaşını hiçbir zaman takım elbise içinde görememekten rahatsız olduğu iddia edilmişti.