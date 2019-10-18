Ünlü oyuncu Pelin Akil ikizleri Alin ve Lina'nın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Pelin Akil’in ikizleri…

Geçtiğimiz nisan ayında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alan oyuncu Pelin Akil, bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi. Ünlü oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Geçen nisanda ise çift, ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı. Çiçeği burnunda anne Pelin Akil, ikizlerinin dünyaya geldiği ilk günden itibaren fotoğraflarını paylaşmaya başlamıştı. Kızlarının yüzlerini göstermemeye gayret eden çift, bugün bir ilke imza atarak kızları Alin ve Lina'nın yüzünün tam olarak göründüğü fotoğrafı Instagram'dan paylaştılar. Kızlarını kendi sayfasında paylaşan Pelin Akil, "Tanıştırayım, benim dünyam" notunu düştü. Akil'in kızlarının yan yana olduğu fotoğrafının altına, binlerce "Maşallah" yorumu yağdı.