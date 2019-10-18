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  • Ünlü oyuncu Pelin Akil ikizleri Alin ve Lina'nın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Pelin Akil’in ikizleri…

Ünlü oyuncu ikizleri Alin ve Lina'nın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Pelin Akil’in ikizleri…

Geçtiğimiz nisan ayında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alan oyuncu , bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi. Ünlü oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında meslektaşı ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Geçen nisanda ise çift, ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı. Çiçeği burnunda anne Pelin Akil, ikizlerinin dünyaya geldiği ilk günden itibaren fotoğraflarını paylaşmaya başlamıştı. Kızlarının yüzlerini göstermemeye gayret eden çift, bugün bir ilke imza atarak kızları Alin ve Lina'nın yüzünün tam olarak göründüğü fotoğrafı 'dan paylaştılar. Kızlarını kendi sayfasında paylaşan Pelin Akil, "Tanıştırayım, benim dünyam" notunu düştü. Akil'in kızlarının yan yana olduğu fotoğrafının altına, binlerce "Maşallah" yorumu yağdı.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 15:05
Ünlü oyuncu Pelin Akil ikizleri Alin ve Lina'nın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Pelin Akil’in ikizleri…

Son olarak , sosyal medya hesabından kızlarını paylaştı ve yüzlerini ilk kez gösterdi. Bir saatte 200 bini aşkın beğeni alan fotoğraf, yorum yağmuruna da tutuldu. Oyuncu Pelin Akil, geçtiğimiz nisan ayında ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı dünyaya getirmişti. Pelin Akil, 6 aylık olan ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi. Akil, kızlarının fotoğrafını "Tanıştırayım... Benim dünyam" notu ile 'da paylaştı.

Ünlü oyuncu Pelin Akil ikizleri Alin ve Lina'nın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Pelin Akil’in ikizleri…

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Ünlü oyuncu Pelin Akil ikizleri Alin ve Lina'nın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Pelin Akil’in ikizleri…

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Ünlü oyuncu Pelin Akil ikizleri Alin ve Lina'nın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Pelin Akil’in ikizleri…

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Ünlü oyuncu Pelin Akil ikizleri Alin ve Lina'nın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Pelin Akil’in ikizleri…

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

Ünlü oyuncu Pelin Akil ikizleri Alin ve Lina'nın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Pelin Akil’in ikizleri…

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Ünlü oyuncu Pelin Akil ikizleri Alin ve Lina'nın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Pelin Akil’in ikizleri…

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