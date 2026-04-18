Giriş Tarihi: 18.04.2026 10:38

Trump yönetimi çöküşün eşiğinde! Washington yönetiminin hamleleri sonunu hazırlıyor, Katrina kasırgası detayı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la başlattığı tartışmalı savaşın yol açtığı ekonomik baskılar, yükselen enflasyon ve Katolik dünyasıyla yaşadığı gerilimler nedeniyle kendi tabanında ciddi bir destek kaybı yaşıyor. Artan yakıt fiyatları ve düşen anket oranlarıyla birlikte Trump'ın, onu yeniden iktidara taşıyan geniş seçmen koalisyonunun çözülmeye başladığı, özellikle savaş karşıtı ve dindar muhafazakâr kesimlerde kırılmanın derinleştiği belirtiliyor.

İngiliz gazetesi The Guardian'a göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'la başlattığı tartışmalı savaş, yükselen enflasyon ve dini çevrelerle yaşadığı gerilimler nedeniyle kendi tabanında ciddi bir çözülmeyle karşı karşıya kaldı. Son iki haftanın, Trump'ın iki dönemlik başkanlık sürecinin en yıpratıcı dönemi olduğu belirtilirken, yıllardır kullandığı siyasi taktiklerin etkisini kaybetmeye başladığı ifade ediliyor.

İRAN SAVAŞI VE EKONOMİK BASKI DESTEĞİ ERİTİYOR

Trump'ın İran'a karşı başlattığı ve kamuoyunda destek bulmayan savaş, özellikle yakıt fiyatlarını artırarak seçmen tepkisini büyüttü. ABD Başkanı'nın, artan enerji maliyetleri karşısında çıkış yolu aradığı vurgulanırken, seçmenlerin üçte ikisinin benzin fiyatlarındaki yükselişten doğrudan Trump'ı sorumlu tuttuğu aktarıldı.

Yayımlanan son Quinnipiac University anketine göre ise Trump'ın genel performansına destek yalnızca yüzde 38 seviyesinde kalırken, yüzde 55'lik kesim yönetim tarzını onaylamıyor. İran politikası özelinde ise destek oranı yüzde 36'ya düşerken, karşı çıkanların oranı yüzde 58'e ulaştı.

DİNİ TARTIŞMALAR VE PAPA'YA SERT SÖZLER

Trump'ın Katolik dünyasıyla yaşadığı gerilim de tabanındaki kırılmayı hızlandırdı. ABD doğumlu ilk papa olan Papa Leo XIV'e yönelik sert ifadeleri, özellikle dindar muhafazakâr seçmenler arasında tepkiye yol açtı. Trump'ın Papa'yı "Suç konusunda zayıf ve dış politikada berbat" şeklinde hedef almasının ardından, muhafazakâr piskoposlar dahil birçok Katolik liderin başkana tepki gösterdiği belirtildi. Oysa Katolik seçmenlerin büyük çoğunluğu 2024 seçimlerinde Trump'a destek vermişti.

MAGA KOALİSYONU DAĞILMA SİNYALİ VERİYOR

ABD Başkanı'nı yeniden Beyaz Saray'a taşıyan geniş koalisyonun da çözülmeye başladığı ifade ediliyor. MAGA hareketine bağlı isimler, dindar muhafazakârlar, müdahale karşıtları ve ekonomik rahatlama bekleyen seçmenlerin giderek Trump'tan uzaklaştığı vurgulandı.

Brookings Institution kıdemli araştırmacısı Kamarck, bu süreci "çok büyük bir gelişme" olarak nitelendirerek, savaşın müdahale karşıtı seçmenleri, dini tartışmaların ise muhafazakâr tabanı böldüğünü belirtti.

İRAN SAVAŞI "KATRİNA ETKİSİ" YARATABİLİR

28 Şubat'ta İsrail ile birlikte başlatılan İran savaşı, Trump'ın siyasi kariyeri açısından kalıcı hasar riski taşıyor. Bazı analistler, bu sürecin Katrina kasırgası sonrası George W. Bush'un yaşadığı itibar kaybına benzer bir etki yaratabileceğini belirtiyor.

Trump her ne kadar defalarca zafer ilan etse de, İran rejiminin yerinde durduğu, nükleer hedeflerinden vazgeçmediği ve Hürmüz Boğazı üzerinden küresel enerji akışını tehdit etmeye devam ettiği ifade ediliyor. Ayrıca ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki müttefikleri nezdinde güven kaybı yaşadığı da vurgulanıyor.

"BU SAVAŞ TRUMP'I TAKİP EDECEK"

Washington yönetiminde daha önce istihbarat görevi üstlenen Olivia Troye, mevcut tabloyu sert sözlerle değerlendirdi. Troye, Trump'ın savaş karşıtı vaatlerle seçildiğini hatırlatarak, bu çatışmanın giderek derinleştiğini ve yönetimin bir çıkış planı olmadığını söyledi.

Troye, "Bu savaş onu takip edecek çünkü sonu görünmüyor. Bu, onun başlattığı ve kimsenin nasıl bitireceğini bilmediği bir çatışma" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE EKONOMİ BASKISI BÜYÜYOR

Habere göre Trump'ın seçim kampanyasında verdiği fiyatları düşürme vaadi de karşılık bulmuş değil. Enflasyon konusundaki destek oranının, aynı dönemde Jimmy Carter ve Joe Biden'ın gerisinde kaldığı belirtildi.

Troye, savaşın uzaması halinde ekonomik etkilerin daha da ağırlaşacağını belirterek, "Benzin fiyatları yükseliyor. Market fiyatlarına etkisini henüz tam görmedik. Çiftçiler gübreye erişimde sorun yaşayacak" değerlendirmesinde bulundu.

