Washington’un hesapları Orta Doğu gerçeklerine çarpıyor: Trump’ın kibri ABD’yi tuzağa çekiyor!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 10:41
ABD'nin İran çevresindeki askeri yığınağı Irak işgali öncesini hatırlatıyor. Beyaz Saray "güç gösterisi" kartını masaya sürerken, ABD medyası Washington'un sahadaki karmaşık dengeleri hafife aldığı uyarısında bulunuyor. Olası bir müdahale yalnızca Tahran'ı değil, ABD'yi de uzun soluklu bir kriz sarmalına sürükleyebilir.