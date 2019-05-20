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Yaşlı Hintli adam yemekleriyle fenomeni oldu!

Village Food Factory isimli bir kanalı olan Hintli adamın ünlü oluş süreci ve yaptıkları çok şaşırtıyor. Yaptığı ilginç yemeklerle milyonlar tarafından izlenen adam aslında oğlunun bir videosunu Youtube'a yüklemesiyle tanındı. Beklemediği bir ilgiyle karşılaşınca da video yüklemeye devam ettiler. Yaptıkları yemekler ise belki damak tadımıza uymayabilir ama yapılışları son derece ilginç

Giriş Tarihi: 20.05.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 09:14
Yaşlı Hintli adam yemekleriyle Youtube fenomeni oldu!

İşte o ilginç yemeklerinden biri!

Yaşlı Hintli adam yemekleriyle Youtube fenomeni oldu!

Bakın kendi imkanlarıyla nasıl yemek yapıyor!

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Yaşlı Hintli adam yemekleriyle Youtube fenomeni oldu!

Hintli amcanın ilgi gören lezzetlerinden biri de bütün tavuk kızartması...

Yaşlı Hintli adam yemekleriyle Youtube fenomeni oldu!

Eli bol olan Hintli adam bu tarif için ilk başta gerekli ortamı hazırladı

Yaşlı Hintli adam yemekleriyle Youtube fenomeni oldu!

Daha sonra beşten fazla bütün tavuğu büyük bir tencereye aldı.

Yaşlı Hintli adam yemekleriyle Youtube fenomeni oldu!

Ardından su ile tavukları bir güzel yıkadı.

Yaşlı Hintli adam yemekleriyle Youtube fenomeni oldu!
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