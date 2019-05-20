Yaşlı Hintli adam yemekleriyle Youtube fenomeni oldu!
Yaşlı Hintli adam yemekleriyle Youtube fenomeni oldu!
Village Food Factory isimli bir YouTube kanalı olan Hintli adamın ünlü oluş süreci ve yaptıkları çok şaşırtıyor. Yaptığı ilginç yemeklerle milyonlar tarafından izlenen adam aslında oğlunun bir videosunu Youtube'a yüklemesiyle tanındı. Beklemediği bir ilgiyle karşılaşınca da video yüklemeye devam ettiler. Yaptıkları yemekler ise belki damak tadımıza uymayabilir ama yapılışları son derece ilginç
Giriş Tarihi: 20.05.2019
08:14
Güncelleme Tarihi: 20.05.2019
09:14