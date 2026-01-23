Haberler
Yeni Ortadoğu düzeninde Türkiye merkez aktör: Üçlü ittifak Washington’u devre dışı bırakacak
Giriş Tarihi: 23.01.2026 10:08
ABD basınına göre, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında şekillenen yeni jeopolitik eksen, Ortadoğu'da ABD ve İsrail merkezli düzenin etkisinin kırılmakta olduğuna işaret ediyor. Analize göre Gazze Savaşı sonrası hızlanan bölgesel kırılma süreciyle birlikte Washington'un etkisi azalırken, bölge ülkeleri kendi güvenlik ve güç mimarisini kurmaya yöneliyor. Yeni ittifakın İsrail'i caydırmayı ve ABD etkisinin zayıfladığı bir Ortadoğu'da çok kutuplu, bölgesel aktörlerin belirleyici olduğu yeni bir düzen inşa etmeyi hedeflediği vurgulanıyor.