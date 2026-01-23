Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.01.2026 10:08

Yeni Ortadoğu düzeninde Türkiye merkez aktör: Üçlü ittifak Washington’u devre dışı bırakacak

ABD basınına göre, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında şekillenen yeni jeopolitik eksen, Ortadoğu'da ABD ve İsrail merkezli düzenin etkisinin kırılmakta olduğuna işaret ediyor. Analize göre Gazze Savaşı sonrası hızlanan bölgesel kırılma süreciyle birlikte Washington'un etkisi azalırken, bölge ülkeleri kendi güvenlik ve güç mimarisini kurmaya yöneliyor. Yeni ittifakın İsrail'i caydırmayı ve ABD etkisinin zayıfladığı bir Ortadoğu'da çok kutuplu, bölgesel aktörlerin belirleyici olduğu yeni bir düzen inşa etmeyi hedeflediği vurgulanıyor.

ABD merkezli The National Interest'e göre, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında sessizce şekillenen yeni jeopolitik ittifak, Ortadoğu'da ABD'nin onlarca yıldır kurduğu güç mimarisinin çöktüğünü ve bölgenin Washington'sız yeni bir döneme girdiğini gösteriyor.

Haberde, ABD'nin onlarca yıldır şekillendirdiği Ortadoğu düzeninin fiilen sona erdiğine vurgu yapılarak, Washington'un bölgedeki askeri varlığının etkisi sürse de siyasi etkisinin hızla azaldığı ifade edildi. Bölgesel güçlerin ise oluşan boşluğu doldurmak üzere yeni ittifaklar kurmaya başladığı belirtildi.

Analizde, İsrail-Gazze Savaşı'nın ardından derinleşen istikrarsızlığın, yalnızca güvenlik dengelerini değil, bölgesel güç mimarisini de kökten dönüştürdüğü ifade edildi. ABD merkezli analize göre bu süreç, ABD'nin "Arap Baharı" sonrası politikalarının uzun vadeli sonuçlarıyla birleşerek eski düzenin çöküşünü hızlandırdı.

ABD MERKEZLİ ORTADOĞU ARTIK YOK

Analize göre, ABD destekli eski bölgesel düzen dağılırken, yeni aktörler sahneye çıkıyor. İsrail çok cepheli güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalırken, Washington ise askeri üslerine rağmen bölgede "çekilmek isteyen ama çıkamayan bir güç" görüntüsü veriyor.

Habere göre, İsrail, 7 Ekim saldırılarından önceye kıyasla bugün bölgede daha izole bir konumda bulunuyor. ABD ise Ortadoğu'daki varlığını sürdürmesine rağmen stratejik yön verme kapasitesini büyük ölçüde kaybetmiş durumda.

GAZZE SAVAŞI YENİ DÜZENİ ORTAYA ÇIKARDI

ABD merkezli The National Interest'e göre Gazze savaşı, yeni Ortadoğu düzeninin fiilen ortaya çıkmasına neden oldu. Bu yeni dönemde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında şekillenen üçlü blok, bölgesel siyasetin merkezine yerleşti.

Haberde, bu koalisyonun ülkelerin giderek daha kontrolsüz hale geldiğine inandıkları İsrail'i caydırmak ve ABD etkisinin zayıfladığı yeni ve kökten farklı bir Ortadoğu'yu şekillendirebilecek kadar büyük bir blok oluşturmak gibi iki temel stratejik hedefinin olduğu belirtildi.

SUUDİ-PAKİSTAN ASKERÎ YAKINLAŞMASI

Analizde Suudi Arabistan'ın tarihsel olarak askeri kapasite açısından Pakistan'a dayanan bir güvenlik modeli benimsediği ve son dönemde Riyad ile İslamabad arasında kurulan savunma iş birliğinin, Suudi Arabistan'ı fiilen Pakistan'ın nükleer güvenlik şemsiyesi altına sokan yeni bir stratejik yapı oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Haberde bu durumun, bölgedeki güç dengelerini kökten değiştirebilecek nitelikte olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE YENİ EKSENİN MERKEZİNDE

ABD merkezli The National Interest'in analizine göre Türkiye, bu üçlü ittifaka katılarak yeni bölgesel düzenin merkez aktörlerinden biri haline geldi. Türkiye, NATO üyesi olmasının yanı sıra dünyanın en güçlü askeri ülkelerinden biridir. Ayrıca, NATO üyesi olmasına rağmen çok kutuplu dünya düzeninde bağımsız bir jeopolitik çizgi izleyen Türkiye'nin, askeri kapasitesi ve diplomatik etkinliğiyle bu eksende belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

YENİ ORTADOĞU: SUUDİ-PAKİSTAN-TÜRKİYE EKSENİ

Analize göre, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında oluşan yeni eksen, 2001 sonrası Ortadoğu düzeninin fiilen sona erdiğini gösteren en net işaretlerden biri olarak öne çıkıyor.

The National Interest'e göre, bölge artık ABD ve İsrail merkezli güvenlik mimarisinden uzaklaşarak, çok kutuplu ve bölgesel aktörlerin belirleyici olduğu yeni bir jeopolitik döneme giriyor.