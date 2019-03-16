Yeni Zelanda'da dikkat çeken mesaj! Gören bir daha baktı

Dün sabah saatlerinde tüm dünyayı şoke eden haber Yeni Zelanda'dan geldi. Cuma namazı saatinde Hristiyan terörist Brenton Tarrant tarafından AR-15 yarı-otomatik silahla yapılan saldırı sonucunda ibadetlerini idrak eden 49 kişi hayatını kaybetti. Tüm ülkelerde şoke etkisi yapan olay sonrası cani terörist polis tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede yaşayan on binlerce kişi saldırının gerçekleştiği yere giderek birbirinden çarpıcı mesajlar bırakıyor. İçlerinde birtanesi var ki gören herkesi duygulandırdı.