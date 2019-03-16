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  • Yeni Zelanda'da dikkat çeken mesaj! Gören bir daha baktı

'da dikkat çeken mesaj! Gören bir daha baktı

Dün sabah saatlerinde tüm dünyayı şoke eden haber 'dan geldi. Cuma namazı saatinde tarafından AR-15 yarı-otomatik silahla yapılan saldırı sonucunda ibadetlerini idrak eden 49 kişi hayatını kaybetti. Tüm ülkelerde şoke etkisi yapan olay sonrası cani terörist polis tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede yaşayan on binlerce kişi saldırının gerçekleştiği yere giderek birbirinden çarpıcı mesajlar bırakıyor. İçlerinde birtanesi var ki gören herkesi duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 14:22
Yeni Zelanda'da dikkat çeken mesaj! Gören bir daha baktı

Dün dünya gündemine son dakika olarak düşen olay kan dondurdu! 'da tarafından ağır makineli silahlarla saldırı yapılması sonucu 49 kişi hayatını kaybederken onlarca yaralı olduğu belirtildi. Cuma namazı esnasında gerçekleşen saldırı dehşete düşürdü.

Yeni Zelanda'da dikkat çeken mesaj! Gören bir daha baktı

dün yaşanan katliamın şokunu yaşarken, bölgede yaşayanlar da dikkat çeken mesajlar veriyor.

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Yeni Zelanda'da dikkat çeken mesaj! Gören bir daha baktı

Saldırının yaşandığı camilerin önlerine çok sayıda çiçek ve not bırakıldı.

Yeni Zelanda'da dikkat çeken mesaj! Gören bir daha baktı

Bunların en dikkat çekenlerinden birinde, bir çocuğun çizim yaparak "Siz benim arkadaşımsınız, siz dua ederken ben nöbet tutacağım" yazdığı görülüyor.

Yeni Zelanda'da dikkat çeken mesaj! Gören bir daha baktı

Bir başkasında da "Müslüman toplumunu seviyoruz. Bütün sevgilerimi gönderiyorum" yazıldı.

Yeni Zelanda'da dikkat çeken mesaj! Gören bir daha baktı

Bölgede toplananların acısı, yüzlerinden okundu.

Yeni Zelanda'da dikkat çeken mesaj! Gören bir daha baktı

NBA'de de Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons, ayakkabısına " için dua et!" yazdı.

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