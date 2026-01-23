Haberler
Yunan Bakan Dendias Türkiye’yi hedef aldı: Yunanistan’dan 12 mil provokasyonu
Giriş Tarihi: 23.01.2026 16:50
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile ilişkiler konusunda yaptığı son açıklamalarla Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek bir söylem benimsedi. OPEN TV'ye konuşan Dendias, 12 deniz mili iddiasını "müzakere edilemez egemenlik hakkı" olarak tanımlarken, Yunanistan'ın Ege karasularında tek taraflı hak iddia etmesini ülkesinin meşru hakkı olduğunu iddia etti. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ve bölgedeki gerçeklikleri yok sayan tek taraflı bir yaklaşım ortaya koydu.