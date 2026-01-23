Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Yunan Bakan Dendias Türkiye’yi hedef aldı: Yunanistan’dan 12 mil provokasyonu

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile ilişkiler konusunda yaptığı son açıklamalarla Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek bir söylem benimsedi. OPEN TV'ye konuşan Dendias, 12 deniz mili iddiasını "müzakere edilemez egemenlik hakkı" olarak tanımlarken, Yunanistan'ın Ege karasularında tek taraflı hak iddia etmesini ülkesinin meşru hakkı olduğunu iddia etti. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ve bölgedeki gerçeklikleri yok sayan tek taraflı bir yaklaşım ortaya koydu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunan Open TV'ye verdiği röportajda Ege Denizi'nde deniz sınırlarının yeniden düzenlenmesini gündeme getirerek skandal açıklamalarda bulundu. Atina yönetiminin Ege'de karasularını genişletme hedefinden vazgeçmediğini açıkça dile getiren Dendias, bu adımın "uluslararası hukuktan doğan tek taraflı bir hak" olduğunu savundu.

Karasularının genişletilmesi meselesine dikkat çeken Dendias, 12 deniz mili hakkını ulusal egemenliğin "sert çekirdeği" olarak niteleyerek, bunun ülkenin tek taraflı bir kararı olduğunu ve diplomatik pazarlık konusu yapılamayacağını ileri sürdü.

YUNANİSTAN'DAN 12 MİL DAYATMASI

Dendias, Ege Denizi'nde karasularının 12 mile çıkarılmasının Yunanistan'ın hakkı olduğunu öne sürerek, bu adımın "ulusal çıkarlar doğrultusunda uygun zamanda" atılacağını söyledi.

"Bunu İyon Denizi'nde yaptık. Ege'de de karasularını genişletme hakkımız saklıdır" diyen Yunan bakan, Türkiye'nin kendi haklarını koruma politikasını ise "uluslararası hukukun ihlali" olarak niteledi.

TÜRKİYE'YE SKANDAL SUÇLAMA: "SAVAŞ TEHDİDİ"

Ankara'nın Ege'deki haklarını savunmasını çarpıtan Dendias, Türkiye'nin bu tutumunu "Yunanistan'a karşı savaş tehdidi" olarak yorumladı. Atina'nın deniz sınırlarını genişletme girişimlerine askeri karşılık verilmesi ihtimalini ise "saldırganlık" olarak tanımladı.

Bir yandan Türkiye ile diyalogdan yana olduklarını söyleyen Dendias, diğer yandan Ege'deki deniz sınırları meselesinin "müzakere edilemez" olduğunu ifade ederek çelişkili bir tutum sergiledi.

CASUS BELLİ OYUNU YENİDEN SAHADA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Ege'deki oldu-bitti girişimlerine askeri karşılık verileceğini hatırlatan Ankara'yı "savaş tehdidi" ile suçlamıştı.

Miçotakis, Türkiye'nin "casus belli" vurgusunu "saldırgan tutum" olarak nitelendirerek, Birleşmiş Milletler platformlarında Türkiye'yi hedef alan propaganda yürütmüştü.