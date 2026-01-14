Haberler
Yunan basını olası senaryoya dikkat çekti: Doğu Akdeniz’de iki askerî blok karşı karşıya
Giriş Tarihi: 14.01.2026 10:48
Yunanistan basınına göre, Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Pakistan ile İsrail-Yunanistan ve Güney Kıbrıs eksenleri arasında artan askerî ve jeopolitik gerilim, bölgesel istikrarı ciddi biçimde tehdit ediyor. Haberde, Esad sonrası Suriye'de derinleşen Türkiye-İsrail rekabeti, İsrail'in EastMed doğal gaz boru hattını korumaya yönelik askerî hazırlıkları ve Pakistan'ın Doğu Libya'da Hafter güçleriyle geliştirdiği bağların "hibrit" bir çatışma riskini artırdığı vurgulandı.