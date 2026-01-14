Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 14.01.2026 10:48

Yunan basını olası senaryoya dikkat çekti: Doğu Akdeniz'de iki askerî blok karşı karşıya

Yunanistan basınına göre, Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Pakistan ile İsrail-Yunanistan ve Güney Kıbrıs eksenleri arasında artan askerî ve jeopolitik gerilim, bölgesel istikrarı ciddi biçimde tehdit ediyor. Haberde, Esad sonrası Suriye'de derinleşen Türkiye-İsrail rekabeti, İsrail'in EastMed doğal gaz boru hattını korumaya yönelik askerî hazırlıkları ve Pakistan'ın Doğu Libya'da Hafter güçleriyle geliştirdiği bağların "hibrit" bir çatışma riskini artırdığı vurgulandı.

Yunanistan merkezli Banking News, Doğu Akdeniz'de Türkiye-Pakistan ile İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan eksenleri arasında giderek sertleşen askerî ve jeopolitik gerilimin, bölgesel istikrarı ciddi biçimde tehdit ettiğini ifade etti. Haberde, son dönemde yaşanan üç kritik gelişmenin Doğu Akdeniz'de güç dengesini yeniden şekillendirdiği ve çatışma riskini artırdığı vurgulandı.

Banking News, bu gelişmeleri; Esad sonrası Suriye'de Türkiye ile İsrail arasındaki rekabetin derinleşmesi, İsrail'in Güney Kıbrıs ve Yunanistan'la birlikte bir "hızlı reaksiyon gücü" kurma hazırlığı ve Türkiye'nin müttefiki Pakistan'ın Libya'nın doğusundaki General Halife Hafter güçleriyle geliştirdiği yeni askerî bağlar olarak sıraladı.

EASTMED BORU HATTI GERİLİMİN MERKEZİNDE

Habere göre, söz konusu askerî hareketlilik, İsrail'in Doğu Akdeniz gazını Yunanistan'a taşıması planlanan deniz altı EastMed doğal gaz boru hattı projesiyle doğrudan bağlantılı. Türkiye'nin deniz yetki alanının boru hattının güzergâhıyla kesişmesi, projeyi sadece ekonomik değil aynı zamanda askerî bir mesele hâline getirdiği ifade edildi.

Haberde, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın EastMed'in inşasına başlanmasıyla birlikte hattın güvenliğini sağlamak amacıyla ortak bir hızlı reaksiyon gücü oluşturabileceği öne sürüldü.

PAKİSTAN'IN LİBYA HAMLESİ VE STRATEJİSİ

Banking News'in analizinde, buna karşılık Pakistan'ın Hafter güçlerini eğitme gerekçesiyle Doğu Libya'da askerî varlık tesis edebileceği, bu durumun Türkiye'nin Batı Libya'daki faaliyetlerini tamamlayıcı nitelik taşıyacağı yorumu yapıldı.

Haberde, Türkiye-Pakistan İttifakı'nın (TPT) başlangıç aşamasında EastMed üzerinden İsrail'le doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınabileceği, bunun yerine "hibrit" ve düşük yoğunluklu baskı yöntemlerini tercih edebileceği belirtildi. Bu kapsamda Türkiye'nin Suriye üzerinden İsrail'e baskı kurması, Pakistan'ın ise Doğu Libya kaynaklı insansız hava araçları ve deniz faaliyetleriyle İsrail adına "kontrollü bir karmaşa" oluşturmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

KONVANSİYONEL TIRMANMA İHTİMALİ

Banking News, hibrit gerilimin kontrolden çıkması hâlinde konvansiyonel bir askerî tırmanmanın gündeme gelebileceğine dikkat çekti. Böyle bir senaryonun, Doğu Akdeniz'le sınırlı kalmayarak tüm bölgeyi içine çekebilecek bir kriz doğurabileceği ifade edildi.

Haberde, Türkiye'nin Pakistan'ı sürece dâhil etmesinin, olası bir tırmanmada sorumluluğu paylaşmak ve İsrail'i daha sert bir askerî karşılıktan caydırmak amacı taşıyabileceği yorumu yapıldı. Pakistan açısından ise İsrail karşıtı sert söylemin iç politikada karşılık bulduğu belirtildi.