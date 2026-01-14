Yunan basını olası senaryoya dikkat çekti: Doğu Akdeniz’de iki askerî blok karşı karşıya

Haberde, Türkiye-Pakistan İttifakı'nın (TPT) başlangıç aşamasında EastMed üzerinden İsrail'le doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınabileceği, bunun yerine "hibrit" ve düşük yoğunluklu baskı yöntemlerini tercih edebileceği belirtildi. Bu kapsamda Türkiye'nin Suriye üzerinden İsrail'e baskı kurması, Pakistan'ın ise Doğu Libya kaynaklı insansız hava araçları ve deniz faaliyetleriyle İsrail adına "kontrollü bir karmaşa" oluşturmasının muhtemel olduğu ifade edildi.