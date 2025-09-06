Yunan basınında Türk savunma sanayisi endişesi: Türkiye silah üretiminde rekor kırıyor

To Vima, Başkan Erdoğan'ın şu sözlerine haberinde yer verdi: "Son dönemde bölgedeki çatışmalar, gelen tehditleri tespit eden radar sistemlerinin önemini ortaya koydu. Bir ülke kendi radarını ve hava savunma sistemini geliştirebiliyorsa, mevcut güvenlik tehditlerine karşı geleceğe güvenle bakabilir, özellikle de bizim bölgemizde. Hiçbir şeyi şansa bırakmamanın önemini biliyoruz. Çelik Kubbe ile artık hava savunmasında farklı bir kategoride olacağız."