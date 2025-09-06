Giriş Tarihi: 06.09.2025 13:27
Yunan basınında Türk savunma sanayisi endişesi: Türkiye silah üretiminde rekor kırıyor
Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden Altay tankının seri üretime geçmesi Yunan basınının yakın takibinde. To Vima gazetesi, Altay'ın teknik özelliklerine yer vererek, Ankara'nın silah üretimine ve savunma yatırımlarına odaklandığını yazdı. Haberde ayrıca, yerli motor teknolojisinden Çelik Kubbe hava savunma sistemine kadar uzanan projelerin Türkiye'nin askeri kapasitesini artırdığına dikkat çekildi.