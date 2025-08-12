Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025
11:10
Yunan basınından itiraf: Türkiye’nin yükselen gücünü kabul ettiler! “Ankara’yı durdurmalıyız” çağrısı
Yunan medyası, dünya politikasında değişimlerin yaşandığı bir dönemde Atina'nın bölgesel ilişkilerine ve konumuna değinen analiz habere imza attı. Kathimerini'ye göre, yeni dönüşümlerin yaşandığı bu evrede Atina yetersiz hamlelerde bulunurken, Ankara, kilit rolüyle bölgesel gücünü pekiştiriyor. Gazete, Türkiye'nin etkisinin sınırlandırılması için harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.