Yunan basınından itiraf: Türkiye’nin yükselen gücünü kabul ettiler! “Ankara’yı durdurmalıyız” çağrısı

"TÜRKİYE'NİN MANEVRALARINA KARŞI HAMLE GELİŞTİRİLMELİ"

Gazete, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı zorluk çıkardığını vurgulayarak, "Bölgesel girişimlerimiz, kademeli olarak yarı-arabulucu ve bazı krizlerin çözümünde katalizör rolü üstlenmemize, bu sayede karar alma merkezlerinde dikkate alınmamıza yönelik olmalıdır. Bu doğrultuda, Balkanlar da dahil olmak üzere somut öneriler içeren bir planla rol talep etmeliyiz. Türkiye'nin Avrupa ve daha geniş çapta çıkar taşıyan enerji projelerine yönelik araştırma misyonlarını engellemesini dikkate alarak, bu projelerin her koşulda hayata geçirilmesini güvence altına almalıyız." ifadelerini kullandı.