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Haberler Galeri Yunanistan'da '12 mil' meselesi yeniden gündem! O tarihe dikkat çektiler: Tansiyon yükselebilir
Giriş Tarihi: 11.04.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 11:47

Yunanistan'da '12 mil' meselesi yeniden gündem! O tarihe dikkat çektiler: Tansiyon yükselebilir

Yunanistan yine 12 mil meselesini gündemine taşıdı. Yunan basını, Türkiye'nin artık bölgesel değil merkezi bir güç olduğunu dile getirirken yaptığı tüm hamlelerin daha geniş anlamda jeopolitik, ekonomik, enerji alanı ve bölgedeki askeri güç dengeleriyle her yönde oynayabilecek şekilde olduğunu belirtti. 12 mil meselesini yeniden gündeme taşıdı, skandal ifadeler kullandı.

Yunanistan’da ’12 mil’ meselesi yeniden gündem! O tarihe dikkat çektiler: Tansiyon yükselebilir

Yunanistan yine 12 mil meselesini gündemine taşıdı. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun A Haber'de yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Yunan basını, yine skandal ifadelere başvurarak 'Türkler egemenlik hakkımızı sorguluyor' dedi.

Yunanistan’da ’12 mil’ meselesi yeniden gündem! O tarihe dikkat çektiler: Tansiyon yükselebilir

Çavuşoğlu'nun "Ege'de egemenliği belirlenmemiş adalar meselesi var" sözlerini gündemine taşıyan gazete, ABD'nin de sert bir dille eleştirildiğini yazdı. ABD'nin Yunanistan ve Kıbrıs lehine dengeleri bozduğu hatırlatıldı.

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Yunanistan’da ’12 mil’ meselesi yeniden gündem! O tarihe dikkat çektiler: Tansiyon yükselebilir

"PAKET HALİNDE ELE ALINMALI"

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarma iddialarını eleştirmiş, bu meselenin uzun yıllardır çözülemeyen bir ihtilaf sorunu olduğunu belirtmişti. Yunanistan ile sorunların çözümünün bir paket halinde ele alınması gerektiğini çünkü bir mesele çözüldüğünde başka bir meselede gerilimin devam edeceğini söylemişti.

Yunanistan’da ’12 mil’ meselesi yeniden gündem! O tarihe dikkat çektiler: Tansiyon yükselebilir

SKANDAL SÖZLER

Türkiye sorunları diyalog ile çözmeye çalışsa da Yunan basını konuyu 'Türkiye'nin provokasyonu' olarak gündemine getirmeyi sürdürdü. 'Ankara Ege'yi yeniden grileştiriyor' başlığı ile Türkiye rahatsızlığını yeniden gündemine getirdi.

Yunanistan’da ’12 mil’ meselesi yeniden gündem! O tarihe dikkat çektiler: Tansiyon yükselebilir

TCG Anadolu'yu da gündemine alan gazete, Başkan Erdoğan'ın Bu gemiyi hem bölgede lider güç olarak konumumuzu güçlendirecek bir sembol hem de Türkiye Yüzyılı bağlamında dünyada söz sahibi bir ülke olarak görüyoruz." sözlerine de değindi.

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