Giriş Tarihi: 11.04.2023 11:20
Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
11:47
Yunanistan'da '12 mil' meselesi yeniden gündem! O tarihe dikkat çektiler: Tansiyon yükselebilir
Yunanistan yine 12 mil meselesini gündemine taşıdı. Yunan basını, Türkiye'nin artık bölgesel değil merkezi bir güç olduğunu dile getirirken yaptığı tüm hamlelerin daha geniş anlamda jeopolitik, ekonomik, enerji alanı ve bölgedeki askeri güç dengeleriyle her yönde oynayabilecek şekilde olduğunu belirtti. 12 mil meselesini yeniden gündeme taşıdı, skandal ifadeler kullandı.