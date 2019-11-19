Yüzlerce ölü ve binlerce yaralı var! 5 soruda Irak’ta neler oluyor? Irak hükümetinin tavrı ne?

AA muhabiri, 5 soruda Irak'ta devam eden gösterilerin dinamiklerini ve ülkeyi bekleyen senaryoları derledi.

1 – GÖSTERİLER NEDEN BAŞLADI, NEREDE YOĞUNLAŞTI?

Bağdat ve güneydeki Basra, Nasıriye, Meysan, Kadisiye ve Babil kentlerinde binlerce kişinin sokağa çıkmasıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler, ülkenin orta ve güneyinde birçok kente sıçradı.

ABD'nin 2003'te ülkeyi işgaliyle kurulan devlet düzenindeki bozukluk, hükümette yer alan etnik ve dini temelli siyasi oluşumların kamu faydası yerine grup çıkarlarını öncelemesi toplumda rahatsızlık yarattı. Ülkede yolsuzluğun ciddi boyutlarda olması da topumda huzursuzluğa yol açtı. Dünya Şeffaflık Örgütüne göre Irak 180 ülke arasında 168'inci sırada bulunuyor. Ülkede 2003'ten bu yana 450 milyar dolarlık kamu fonunun kayıp olduğu iddia ediliyor.