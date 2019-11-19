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Yüzlerce ölü ve binlerce yaralı var! 5 soruda ’ta neler oluyor? Irak hükümetinin tavrı ne?

'ta sular durulmuyor! Ekim ayının başından beri başta olmak üzere güney kentlerindeki halk protestoları şiddetli bir şekilde devam ediyor. Peki Irak halkının talepleri neler? Hükümet taleplere karşılık nasıl tavır alıyor? Talepler yerine getirilecek mi? Ekim ayından beri devam eden protestolarda yüzlerce hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. İşte protestolar çıkış sebebi ve gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 16:58
Yüzlerce ölü ve binlerce yaralı var! 5 soruda Irak’ta neler oluyor? Irak hükümetinin tavrı ne?

'ta 2 aydır devam eden gösterilerde şiddet dinmek bilmiyor. Siyasi anlamda yıllardır karışıklıklar içerisinde olan Irak'ta toplumsal ve siyasi düzen tam olarak rayına oturamıyor. Peki Irak'ta sorunların kaynağı nedir? Irak'ta yaşanan gelişmeler 5 soruda irdelendi.

300'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Irak'ta, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği ile İran'ın ülkedeki etkinliğini amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 300'den fazla kişi öldü.

Yüzlerce ölü ve binlerce yaralı var! 5 soruda Irak’ta neler oluyor? Irak hükümetinin tavrı ne?

ERKEN SEÇİM KARARI ALINACAĞINI AÇIKLADI

Göstericilerin istifasını istediği hükümet geri adım atmıyor. Mecliste milletvekili bulunan siyasi partiler, 45 gün içinde reformların gerçekleştirilmemesi durumunda hükümete verilen güvenoyunun çekileceğini ve erken seçim kararı alınacağını açıkladı

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Yüzlerce ölü ve binlerce yaralı var! 5 soruda Irak’ta neler oluyor? Irak hükümetinin tavrı ne?

başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerinde devam eden gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular sık sık karşı karşıya geliyor. Hükümetin göstericilere yönelik şiddet uygulaması ülkede her geçen gün insani dramı arttırıyor. Gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Yüzlerce ölü ve binlerce yaralı var! 5 soruda Irak’ta neler oluyor? Irak hükümetinin tavrı ne?

hükümeti ise göstericilerin istifa etmesi yönündeki çağrılarına rağmen geri adım atmıyor. Mecliste milletvekili bulunan siyasi partiler, 45 gün içinde reformların gerçekleştirilmemesi durumunda hükümete verilen güvenoyunun çekileceğini ve erken seçim kararı alınacağını açıkladı.

Yüzlerce ölü ve binlerce yaralı var! 5 soruda Irak’ta neler oluyor? Irak hükümetinin tavrı ne?

AA muhabiri, 5 soruda 'ta devam eden gösterilerin dinamiklerini ve ülkeyi bekleyen senaryoları derledi.

1 – GÖSTERİLER NEDEN BAŞLADI, NEREDE YOĞUNLAŞTI?

ve güneydeki Basra, Nasıriye, Meysan, Kadisiye ve Babil kentlerinde binlerce kişinin sokağa çıkmasıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler, ülkenin orta ve güneyinde birçok kente sıçradı.

ABD'nin 2003'te ülkeyi işgaliyle kurulan devlet düzenindeki bozukluk, hükümette yer alan etnik ve dini temelli siyasi oluşumların kamu faydası yerine grup çıkarlarını öncelemesi toplumda rahatsızlık yarattı. Ülkede yolsuzluğun ciddi boyutlarda olması da topumda huzursuzluğa yol açtı. Dünya Şeffaflık Örgütüne göre Irak 180 ülke arasında 168'inci sırada bulunuyor. Ülkede 2003'ten bu yana 450 milyar dolarlık kamu fonunun kayıp olduğu iddia ediliyor.

Yüzlerce ölü ve binlerce yaralı var! 5 soruda Irak’ta neler oluyor? Irak hükümetinin tavrı ne?

, kanıtlanmış petrol rezervleri açısından dünyada 4'üncü sırada yer alıyor. Ülkede elektrik, su, sağlık, ulaşım gibi temel kamu hizmetleri oldukça yetersiz. Dünya Bankasının 2014 verilerine göre, 40 milyonluk nüfusun neredeyse dörtte biri günde 1,90 dolar gelirle yaşıyor.

Verilere göre ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 75'i, 35 yaşın altında bulunuyor. Irak'ta genç işsizlik oranının geçen yıl yüzde 20'lere ulaşması öfkeyi artırıyor. Ülkede 83 bine yakın yabancı uyruklunun çok yüksek maaşlı işlerde çalışması da tepkiye yol açıyor.

Yüzlerce ölü ve binlerce yaralı var! 5 soruda Irak’ta neler oluyor? Irak hükümetinin tavrı ne?

İran'ın ülkedeki etkinliği ve Tahran destekli milis gruplar da ülkede tepki çekiyor. İran'ın dini lideri Ali Hameney ve Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin posterleri gösterilerde defalarca yakıldı.

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