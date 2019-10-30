2020 LGS örnek soruları açıklandı! MEB LGS Ekim ayı örnek sözel ve sayısal soruları burada... (TAMAMI)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamaya göre her ay LGS örnek soruları yayınlanacak. Hem LGS sınavına girecek öğrenciler hem de en az onlar kadar heyecanlı olan aileleri de pür dikkat bu sorulara kilitlenmiş durumda. LGS Ekim ayı sayısal bölümü örnek soruları ve LGS Ekim ayı sözel bölümü örnek soruları olarak ikiye ayrılan soruların dağılımı ise şu şekilde; 10 Türkçe, 5 İnkılap Tarihi, 5 Din Kültürü, 5 İngilizce ve 10 Matematik, 10 Fen Bilimleri!

İŞTE EKİM LGS ÖRNEK SORULARI!