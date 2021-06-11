2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarını olan öğrenciler AÖF sınav sonuçları sorgulamasına başladı. Geçtiğimiz dönem vize sınavları 19 Nisan'da sona ermiş ve sonuçlar 26 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önüne alınırsa açık üniversite sınav sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması bekleniyor. Öte yandan kurum tarafından yapılan açıklamaya göre bahar dönemi final sınavı itirazları için 10 Haziran tarihi işaret edilirken sonuçların bu tarihten itibaren açıklanacağı bildirildi. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanır? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sonuçları açıklandı mı?