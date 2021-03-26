2021 yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı dönem dönem yayınladı duyurularla ortaokul lise sınavları ve uzaktan eğitim hakkında bilgiler paylaşıyor. Öğrenci ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında lise ve ortaokul sınavları yüz yüze mi yapılacak, liselerde sınavlar ertelendi mi soruları yer alıyor. Aşağıda, Milli eğitim Bakanlığı tarafından lise ve ortaokul sınavları ile ilgili yapılan son duyuru ve "sınavlar iptal mi?" sorusunun yanıtı yer almaktadır...

SINAVLAR İPTAL Mİ, LİSE VE ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Yüz yüze düzenlenmeye başlanan sınavlarda alınan yeni karar Türkiye'nin gündemine geldi. Vakalarda yaşanan artışla beraber Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mart'ı işaret ettiği 2. Sınavların Mayıs ayında belirlenen tarihte yapılacağını ifade etti. Böylece MEB takvimi ile liselerdeki ikinci sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı o açıklama ve Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı…