2021 yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

Lise ve ortaokul sınavları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Uzun süredir koronavirüs salgını nedeniyle ortaokul ve lise sınavları yüz yüze yapılacak mı, ortaokul 5, 6, 7, 8 ve lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf sınavlar ertelendi mi soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. MEB tarafından yayınlanan son duyuruya göre lise sınavları ertelendi mi, iptal mi edildi? İşte, yapılan son resmi açıklamaya göre lise sınavlarının yapılacağı tarih ve merak edilen diğer detaylar…