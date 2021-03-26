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Haberler Galeri 2021 yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

2021 ertelendi mi, iptal mi? ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

Lise ve ortaokul sınavları ile ilgili 'ndan son dakika açıklaması geldi. Uzun süredir koronavirüs salgını nedeniyle ortaokul ve lise sınavları yüz yüze yapılacak mı, ortaokul 5, 6, 7, 8 ve lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf sınavlar ertelendi mi soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. tarafından yayınlanan son duyuruya göre lise sınavları ertelendi mi, iptal mi edildi? İşte, yapılan son resmi açıklamaya göre lise sınavlarının yapılacağı tarih ve merak edilen diğer detaylar…

Giriş Tarihi: 26.03.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 10:21
2021 yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

dönem dönem yayınladı duyurularla ortaokul lise sınavları ve uzaktan eğitim hakkında bilgiler paylaşıyor. Öğrenci ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında lise ve ortaokul sınavları yüz yüze mi yapılacak, liselerde sınavlar ertelendi mi soruları yer alıyor. Aşağıda, Milli eğitim Bakanlığı tarafından lise ve ortaokul sınavları ile ilgili yapılan son duyuru ve "sınavlar iptal mi?" sorusunun yanıtı yer almaktadır...

SINAVLAR İPTAL Mİ, LİSE VE ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Yüz yüze düzenlenmeye başlanan sınavlarda alınan yeni karar Türkiye'nin gündemine geldi. Vakalarda yaşanan artışla beraber Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mart'ı işaret ettiği 2. Sınavların Mayıs ayında belirlenen tarihte yapılacağını ifade etti. Böylece takvimi ile liselerdeki ikinci sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı o açıklama ve Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı…

2021 yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

ORTAOKUL YÜZ YÜZE SINAVLARI İPTAL OLACAK MI?

Sınavların ertelendiği duyuruldu ancak iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarla ilgili son dakika gelişmeleri olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

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2021 yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

(), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınav kararı!

2021 yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

2021 yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

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