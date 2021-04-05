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Haberler Galeri Açık Lise 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Mart ayı Açıköğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 05.04.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 22:08

Açık Lise 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Mart ayı AÖL sınav sonuçları sorgulama

Geçtiğimiz ay, 2021 AÖL 2. dönem sınavları yapıldı ve sonuçlar değerlendirilmeye başlandı. Sınav sonrası binlerce öğrencisi, AÖL sınav sonuçları ne zaman açılacak ve sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önemli bir açıklama yayınladı. AÖL'e ait resmi internet sitesi üzerinden öğrenciler ile paylaşılacak olan sonuçların, doğru cevaplara göre belirlenecek sınavların değerlendirilmesi sonrası açıklanacağı paylaşıldı. Buna göre, AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Açık Lise 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Mart ayı Açıköğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları sorgulama

2021 Mart ayı içerisinde Açık Lise sınavları tamamlandı. Binlerce öğrenci, AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemi için klavye başına geçti. İkinci dönem yapılan "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yapılan son resmi açıklamaya göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açılacak ve sorgulama ekranı girişi için ne yapmak gerekiyor? İşte, 2021 Nisan ayı AÖL sınav sonuçları öğrenme hakkında merak edilenler ve ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci döneme ait sınavları bilindiği üzere tamamlanmıştı.

Açık Lise 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Mart ayı Açıköğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları sorgulama

Şimdi ise adaylar AÖO, MAÖL, AÖİHL, AÖL sınav sonuçları için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Sonuçların erişime açılacağı tarih ise henüz bilinmiyor.

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Açık Lise 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Mart ayı Açıköğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları sorgulama

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları http://.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Açık Lise 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Mart ayı Açıköğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları sorgulama

DEĞERLENDİRME

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Açık Lise 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Mart ayı Açıköğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları sorgulama

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

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