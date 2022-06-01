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Haberler Galeri AÖL sınav tarihleri 2022: MEB Açık lise 3.Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı ve nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 01.06.2022 23:15 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 23:15

AÖL sınav tarihleri 2022: MEB Açık lise 3.Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı ve nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık lise sınavları için geri sayım başladı. İlk iki sınavların tamamlanması ile birlikte şimdi AÖL 3.dönem sınavları düzenlenecek. Söz konusu sınavlara katılım gösterecek adaylar "AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı ve nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. AÖL sınav tarihleri 2022 MEB tarafından adaylara duyurulmuştu. İşte Açık Öğretim Lisesi sınavı hakkında bilgiler.

AÖL sınav tarihleri 2022: MEB Açık lise 3.Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı ve nasıl olacak?

AÖL sınav tarihleri MEB takvimi ile açıklandı. Belirli tarihlerde düzenlenen Açık lise sınavlarının ilk ikisi tamamlandı. Şimdi AÖL 3.dönem sınavları yapılacak ve sınavlar için Temmuz ayı işaret edildi. Lise eğitim hayatına dışarıdan devam eden pek çok adayın gündeminde yer alan MEB Açık lise 3.Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı ve nasıl olacak? İşte AÖL sınav tarihleri ve süreç bilgileri.

AÖL sınav tarihleri 2022: MEB Açık lise 3.Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı ve nasıl olacak?

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak.

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AÖL sınav tarihleri 2022: MEB Açık lise 3.Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı ve nasıl olacak?

AÖL SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

En son yapılan sınavda yayımlanan açıklama şu şekildeydi:

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

AÖL sınav tarihleri 2022: MEB Açık lise 3.Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı ve nasıl olacak?

Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

AÖL sınav tarihleri 2022: MEB Açık lise 3.Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı ve nasıl olacak?

Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar "bir defaya mahsus" sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci "Sınava Girdi" sayılacak ve derse ait puanı "Sıfır" olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden "Sınava Girmedi" olarak işlem yapılacaktır.

Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.

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