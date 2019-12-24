LGS Aralık ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle

MEB tarafından bugün yapılan açıklamada, 2020 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Aralık ayı örnek soru kitapçığı duyuruldu. Böylelikle, öğrencilerin sınava çalışmak için yanıtını aradığı '2020 LGS örnek sorular Aralık ayı için yayınlandı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. MEB, ODSGM üzerinden yapılan duyuruda, 2020 Aralık LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı PDF hâlinde öğrencilerin erişimine açıldığı belirtildi. LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı soruya yer verildi. İşte, MEB ile 2020 Aralık ayı için LGS sayısal ve sözel örnek soruları...