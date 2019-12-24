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  • LGS Aralık ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle

Aralık ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle

tarafından bugün yapılan açıklamada, 2020 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Aralık ayı örnek soru kitapçığı duyuruldu. Böylelikle, öğrencilerin sınava çalışmak için yanıtını aradığı '2020 örnek sorular Aralık ayı için yayınlandı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. MEB, ODSGM üzerinden yapılan duyuruda, 2020 Aralık LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı PDF hâlinde öğrencilerin erişimine açıldığı belirtildi. LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı soruya yer verildi. İşte, MEB ile 2020 Aralık ayı için LGS sayısal ve sözel örnek soruları...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 12:11
LGS Aralık ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında, Aralık ayı sorular kitapçığı tarafımdan yayımlandı. Böylelikle, milyonlarca öğrencinin yanıtını aradığı '2020 örnek soru kitapçığı Aralık ayı için yayınlandı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, ODSGM sayfası üzerinden sözel ve sayısal olmak üzere Aralık ayı örnek soru kitapçıklarını PDF olarak paylaştı. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

2020 LGS ÖRNEK SORULAR ARALIK AYI İÇİN HEMEN GÖRÜNTÜLE

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular Aralık kitapçığına ulaşabilirsiniz.

LGS Aralık ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle
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LGS Aralık ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle
LGS Aralık ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle
LGS Aralık ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle
LGS Aralık ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle
LGS Aralık ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle
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