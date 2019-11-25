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  • LGS Kasım ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle

Kasım ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle

tarafından bugün yapılan açıklamada, 2020 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Kasım ayı örnek soru kitapçığı duyuruldu. Böylelikle, öğrencilerin sınava çalışmak için yanıtını aradığı '2020 örnek sorular Kasım ayı için yayınlandı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. MEB, ODSGM üzerinden yapılan duyuruda, LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı PDF hâlinde öğrencilerin erişimine açıldığı belirtildi. LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı soruya yer verildi. İşte, MEB ile 2020 Kasım ayı için LGS sayısal ve sözel örnek soruları...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 11:37
LGS Kasım ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında, Kasım ayı sorular kitapçığı tarafımdan yayımlandı. Böylelikle, milyonlarca öğrencinin yanıtını aradığı '2020 örnek soru kitapçığı Kasım ayı için yayınlandı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, ODSGM sayfası üzerinden LGS sözel ve sayısal olmak üzere Kasım ayı örnek soru kitapçıklarını PDF olarak paylaştı. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

2020 LGS ÖRNEK SORULAR KASIM AYI İÇİN HEMEN GÖRÜNTÜLE

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular Kasım kitapçığına ulaşabilirsiniz.

LGS Kasım ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle
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LGS Kasım ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle
LGS Kasım ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle
LGS Kasım ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle
LGS Kasım ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle
LGS Kasım ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle
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