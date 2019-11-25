LGS Kasım ayı örnek sorular yayımlandı! 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı hemen görüntüle

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında, Kasım ayı sorular kitapçığı MEB tarafımdan yayımlandı. Böylelikle, milyonlarca öğrencinin yanıtını aradığı '2020 LGS örnek soru kitapçığı Kasım ayı için yayınlandı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, ODSGM sayfası üzerinden LGS sözel ve sayısal olmak üzere Kasım ayı örnek soru kitapçıklarını PDF olarak paylaştı. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

2020 LGS ÖRNEK SORULAR KASIM AYI İÇİN HEMEN GÖRÜNTÜLE

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular Kasım kitapçığına ulaşabilirsiniz.