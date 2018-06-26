2 Haziran'da gerçekleştirilen bu önemli sınava bir milyonu aşkın öğrenci katılım sağlamıştı. Sınavın hemen ardından MEB, soru ve cevapları yayınlamış, öğrenciler doğru ve yanlışlarını kontrol etme fırsatı bulmuştu. Şimdi ise MEB'in vermiş olduğu tarih geldi, çattı. LGS sonuçları 2018 birazdan açıklanıyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve öğrenci bilgileri yazarak ise sonuçlara ulaşabilirsiniz. MEB ve e okul giriş ile görüntülenecek LGS sınav sonuçları buradan en hızlı şekilde sorgulayabilirsiniz. ��şte e-Okul girişi ile LGS sonuçları sorgula!