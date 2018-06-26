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sonuçları açıklandı. Liseye Geçiş Sınavı LGS sonuçlarını açıkladı. Tıkla sonuçları öğren

Milyonlarca öğrenci LGS sınav sonuçlarını heyecanla bekliyordu... 2 Haziranda gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları bugün MEB tarafından açıklandı. E-Okul giriş ve MEB internet sitesinden sonuçlarını öğrenebilirsiniz. MEB'den son dakika olarak gelen son dakika açıklamasına göre saat 16.00'da sınav sonuçları açıklandı.

Giriş Tarihi: 26.06.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 16:26
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sonuçları açıklandı. Liseye Geçiş Sınava LGS sonuçlarını açıkladı. Tıkla sonuçları öğren
LGS sonuçları açıklandı. MEB Liseye Geçiş Sınava LGS sonuçlarını açıkladı. Tıkla sonuçları öğren

2 Haziran'da gerçekleştirilen bu önemli sınava bir milyonu aşkın öğrenci katılım sağlamıştı. Sınavın hemen ardından , soru ve cevapları yayınlamış, öğrenciler doğru ve yanlışlarını kontrol etme fırsatı bulmuştu. Şimdi ise MEB'in vermiş olduğu tarih geldi, çattı. sonuçları 2018 birazdan açıklanıyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve öğrenci bilgileri yazarak ise sonuçlara ulaşabilirsiniz. MEB ve e okul giriş ile görüntülenecek LGS sınav sonuçları buradan en hızlı şekilde sorgulayabilirsiniz. ��şte e-Okul girişi ile LGS sonuçları sorgula!

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sonuçları açıklandı. Liseye Geçiş Sınava LGS sonuçlarını açıkladı. Tıkla sonuçları öğren
LGS sonuçları açıklandı. MEB Liseye Geçiş Sınava LGS sonuçlarını açıkladı. Tıkla sonuçları öğren

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

1 milyonu aşkın öğrenci 2 Haziran'da ' ye girmişlerdi. , öğrenci ve vekillerin heyecan içinde beklemeyi sürdürdüğü LGS sonuçları ile ilgili resmi açıklamayı az önce yaptı. Yapılan açıklamaya göre meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr üzerinden LGS sınav sonuçları erişime açıldı.

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sonuçları açıklandı. Liseye Geçiş Sınava LGS sonuçlarını açıkladı. Tıkla sonuçları öğren
LGS sonuçları açıklandı. MEB Liseye Geçiş Sınava LGS sonuçlarını açıkladı. Tıkla sonuçları öğren

1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği sınavında geri sayım başladı. daha önce yaptığı açıklama da bugünün tarihini vermişti. Öğrenciler heyecan içinde sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Bugün açıklanacak olan sınav sonuçlarını e okul giriş sistemi üzerinden sorgulamak için doğru adrestesiniz. E okul giriş yapmak için adım adım izleyeceğiniz yolları buradan takip ederek LGS sınav sonucu sorgulayabilirsiniz

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sonuçları açıklandı. Liseye Geçiş Sınava LGS sonuçlarını açıkladı. Tıkla sonuçları öğren
LGS sonuçları açıklandı. MEB Liseye Geçiş Sınava LGS sonuçlarını açıkladı. Tıkla sonuçları öğren

LİSEYE GEÇİŞ SINAVA (LGS) SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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sonuçları açıklandı. Liseye Geçiş Sınava LGS sonuçlarını açıkladı. Tıkla sonuçları öğren
LGS sonuçları açıklandı. MEB Liseye Geçiş Sınava LGS sonuçlarını açıkladı. Tıkla sonuçları öğren

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www..gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

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sonuçları açıklandı. Liseye Geçiş Sınava LGS sonuçlarını açıkladı. Tıkla sonuçları öğren
LGS sonuçları açıklandı. MEB Liseye Geçiş Sınava LGS sonuçlarını açıkladı. Tıkla sonuçları öğren

*Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme..gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

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sonuçları açıklandı. Liseye Geçiş Sınava LGS sonuçlarını açıkladı. Tıkla sonuçları öğren
LGS sonuçları açıklandı. MEB Liseye Geçiş Sınava LGS sonuçlarını açıkladı. Tıkla sonuçları öğren

*2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www..gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

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