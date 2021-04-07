Milli Eğitim Bakanlığı aldığı kararla beraber Açıköğretim lise öğrencileri için 2. Dönem sınavlarının 25-29 Mart tarihleri aralığında elektronik ortam üzerinden yapılmasına karar vermişti. Sürecin sona ermesiyle öğrenciler AÖL sınav sonuçları için bekleyişe geçti. Bu kapsamda geçtiğimiz günden bu yana "2021 Açıköğretim lisesi AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan Açıköğretim AÖL sınav sonuçları açıklamasına çevrildi.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL online sınav sonuçları konusunda heyecanlı bekleyiş sürerken bugün de sabah saatlerinden bu yana konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler bu yöndeki araştırmalarını sürdürürken henüz 2. Döneme ait sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihe ait bir açıklama bulunmuyor. Bu kapsamda Açık lise online sınavlarının açıklanacağı o tarih için geri sayım devam ediyor.