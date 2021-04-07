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Haberler Galeri Açıköğretim lise AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 07:10 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 09:48

Açıköğretim lise AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim lise sınavlarının sona ermesiyle beraber sonuçları için nefesler adeta tutuldu. Bilindiği üzere koronavirüs pandemisi nedeniyle 2. Döneme ilişkin sınavların da elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmişti. İlk dönemde de aynı şekilde gerçekleşen bu sınavlara ait sonuçların 10 gün içerisinde öğrencilerin erişimine açıldığı bilinirken bu noktada binlerce öğrenci " sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı aldığı kararla beraber Açıköğretim lise öğrencileri için 2. Dönem sınavlarının 25-29 Mart tarihleri aralığında elektronik ortam üzerinden yapılmasına karar vermişti. Sürecin sona ermesiyle öğrenciler sonuçları için bekleyişe geçti. Bu kapsamda geçtiğimiz günden bu yana " sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan Açıköğretim AÖL sınav sonuçları açıklamasına çevrildi.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL online sınav sonuçları konusunda heyecanlı bekleyiş sürerken bugün de sabah saatlerinden bu yana konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler bu yöndeki araştırmalarını sürdürürken henüz 2. Döneme ait sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihe ait bir açıklama bulunmuyor. Bu kapsamda Açık lise online sınavlarının açıklanacağı o tarih için geri sayım devam ediyor.

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Mart ila 29 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

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Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınavları, 10 gün içerisinde açıklanmıştı.

Bu bilgi göz önüne alındığında, 2. dönem AÖL sınav sonuçlarının da 11-12 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

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