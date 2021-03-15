MEB EKYS soru ve cevapları 2021 yayınlandı! ÖSYM tarafından yapılan MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM koordinesinde MEB-EKYS 2021 gerçekleştirildi. Dün yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı olarak bilinen 2021 MEB EKYS sınavına katılım oldukça yüksekti. Sınava giren adaylar, sınavın ardından EKYS soruları ve cevapları yayınlandı mı sorusu başta olmak üzere birçok detay hakkında araştırmalara başladı. 2021 MEB EKYS sonuçları açıklanmadan önce sınav soruları ve cevapları yayınlandı. EKYS soru ve cevapları ile adaylar puan durumları hakkında bir fikir edinmeye çalışıyor. Yayımlanan sınav kılavuzuna göre, EKYS soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, 2021 MEB EKYS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sınav soru ve cevaplarına ilişkin detaylar...