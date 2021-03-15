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soru ve cevapları 2021 yayınlandı! tarafından yapılan MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

koordinesinde MEB-EKYS 2021 gerçekleştirildi. Dün yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı olarak bilinen sınavına katılım oldukça yüksekti. Sınava giren adaylar, sınavın ardından EKYS soruları ve cevapları yayınlandı mı sorusu başta olmak üzere birçok detay hakkında araştırmalara başladı. 2021 sonuçları açıklanmadan önce sınav soruları ve cevapları yayınlandı. EKYS soru ve cevapları ile adaylar puan durumları hakkında bir fikir edinmeye çalışıyor. Yayımlanan sınav kılavuzuna göre, EKYS soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, 2021 MEB EKYS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sınav soru ve cevaplarına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 15.03.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 13:20
MEB EKYS soru ve cevapları 2021 yayınlandı! ÖSYM tarafından yapılan MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

, yani Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, çok sayıda adayın katılımı ile bu pazar tek oturumla gerçekleştirildi. MEB'e bağlı olan okullarda müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için kendilerine yöneltilen sorular karşısında ter döken adaylar, sınav sonuçları tarihi başta olmak üzere birçok detayı da araştırmaya başlandı. Merak edilen konular arasında, 2021 sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı sorusu geliyor. Zira, EKYS soruları ve cevapları ile adaylar EKYS sınav sonuçları öncesinde ön tahminde bulunabilecek. tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 MEB EKYS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. Peki, EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar şu şekilde;

MEB EKYS soru ve cevapları 2021 yayınlandı! ÖSYM tarafından yapılan MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKYS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

sınav soruları ve cevap anahtarı tarafından erişime açıldı.

14 Mart 2021 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2021-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Mart 2021 tarihinde saat 16.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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MEB EKYS soru ve cevapları 2021 yayınlandı! ÖSYM tarafından yapılan MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mart tarihinde gerçekleşen sınavı sonuçları 7 Nisan tarihinde açıklanacak.

MEB EKYS soru ve cevapları 2021 yayınlandı! ÖSYM tarafından yapılan MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar ise 'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adayların adreslerine ise yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.

MEB EKYS soru ve cevapları 2021 yayınlandı! ÖSYM tarafından yapılan MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.

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