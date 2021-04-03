MEB son dakika duyurdu: Okullar tekrar kapanıyor mu? Yüz yüze eğitim devam edecek mi, Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'da okullar kapanacak mı?

Okullar tekrar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi soruları gündemdeki yerini korurken, MEB'den konuya ilişkin açıklama geçtiğimiz gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından kırmızı kategoride olan çok yüksek riskli illerin sayısının 58'e ulaştığını söylerken bu illerde cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi. Bu gelişmenin ardından, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çok yüksek riskli illerde olan ve yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler okulların durumunu merak etmeye başladı. Kırmızı illerde okullar tekrar kapanacak mı soruları gündeme gelirken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte okullar tekrar kapanıyor mu, yüz yüze eğitim devam edecek mi, Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'da okullar kapanacak mı sorularının yanıtları…