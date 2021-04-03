MEB son dakika duyurdu: Okullar tekrar kapanıyor mu? Yüz yüze eğitim devam edecek mi, Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'da okullar kapanacak mı?

Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan yeni alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt genelinde 58 ilin kırmızı renkli kategoriye, yani çok yüksek riskli iller sınıfına girdiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından aralarında İzmir, Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu kırmızı renkli çok yüksek riskli illerde cumartesi ve pazar hafta sonu kısıtlaması kararı alındı. Bu illerde yüz yüze öğrenim gören öğrenciler okullar tekrar kapanıyor mu, yüz yüze eğitim devam edecek mi gibi sorulara yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığından da yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili bir açıklama geldi. İşte, kırmızı renkli iller Ankara, İzmir ve İstanbul'da okullar kapandı mı, açık mı konusuyla ilgili gelişmeler