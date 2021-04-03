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Haberler Galeri MEB son dakika duyurdu: Okullar tekrar kapanıyor mu? Yüz yüze eğitim devam edecek mi, Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'da okullar kapanacak mı?
Giriş Tarihi: 03.04.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 13:40

MEB son dakika duyurdu: Okullar tekrar kapanıyor mu? , Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'da okullar kapanacak mı?

Okullar tekrar kapanacak mı, soruları gündemdeki yerini korurken, MEB'den konuya ilişkin açıklama geçtiğimiz gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından kırmızı kategoride olan çok yüksek riskli illerin sayısının 58'e ulaştığını söylerken bu illerde cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi. Bu gelişmenin ardından, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çok yüksek riskli illerde olan ve yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler okulların durumunu merak etmeye başladı. Kırmızı illerde okullar tekrar kapanacak mı soruları gündeme gelirken, 'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte okullar tekrar kapanıyor mu, yüz yüze eğitim devam edecek mi, Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'da okullar kapanacak mı sorularının yanıtları…

MEB son dakika duyurdu: Okullar tekrar kapanıyor mu? Yüz yüze eğitim devam edecek mi, Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'da okullar kapanacak mı?

Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan yeni alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt genelinde 58 ilin kırmızı renkli kategoriye, yani çok yüksek riskli iller sınıfına girdiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından aralarında İzmir, Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu kırmızı renkli çok yüksek riskli illerde cumartesi ve pazar hafta sonu kısıtlaması kararı alındı. Bu illerde yüz yüze öğrenim gören öğrenciler okullar tekrar kapanıyor mu, gibi sorulara yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığından da yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili bir açıklama geldi. İşte, kırmızı renkli iller Ankara, İzmir ve İstanbul'da okullar kapandı mı, açık mı konusuyla ilgili gelişmeler

MEB son dakika duyurdu: Okullar tekrar kapanıyor mu? Yüz yüze eğitim devam edecek mi, Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'da okullar kapanacak mı?

Kovid-19 risk haritasının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde 64 ilin kategorisinin değişmesi nedeniyle bu illerde uygulanan tedbirler de değişecek.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

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MEB son dakika duyurdu: Okullar tekrar kapanıyor mu? Yüz yüze eğitim devam edecek mi, Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'da okullar kapanacak mı?

Ülke genelinde her gün süren 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlamasına devam edilecek.

Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim sürecek.

MEB son dakika duyurdu: Okullar tekrar kapanıyor mu? Yüz yüze eğitim devam edecek mi, Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'da okullar kapanacak mı?

KIRMIZI RENKLİ İLLERDE OKULLAR KAPANACAK MI?

Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek, turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerde, 8.sınıf hariç ortaokullar ve 12.sınıflar hariç diğer lise kademeleri kapalı olacak.

MEB son dakika duyurdu: Okullar tekrar kapanıyor mu? Yüz yüze eğitim devam edecek mi, Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'da okullar kapanacak mı?

MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamaların daha önce açıklanan kriterler doğrultusunda valiliklerin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edeceği belirtilerek, "Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

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