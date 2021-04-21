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Haberler Galeri MEB Ziya Selçuk’tan bursluluk sınavı için beklenen açıklama! Bu sene bursluluk sınavı ne zaman, 2021 İOKBS ertelendi mi?
Giriş Tarihi: 20.04.2021 14:44 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 19:32

Ziya Selçuk’tan için beklenen açıklama! Bu sene , 2021 ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen ve ertelenen sınav tarihleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 25 Nisan tarihinde yapılması gereken sınavını milyonlarca öğrenci merakla bekliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle tarafından çoğu sınavın erteleniyor. Her yıl belli tarihlerde gerçekleştirilen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak yapılan İOKBS başvuruları ise şubat ayında alındı. Gözler bursluluk sınavının ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili açıklamalara çevrilmişken , sorusuna yanıt aranıyor. Bakan Selçuk'tan beklenen bursluluk sınavı için flaş açıklama gelirken ertelenen bursluluk sınavı ne zaman sorusuna ilişkin detaylar haberimizde!

MEB Ziya Selçuk’tan bursluluk sınavı için beklenen açıklama! Bu sene bursluluk sınavı ne zaman, 2021 İOKBS ertelendi mi?

Eğitim hayatı boyunca burs olanaklarından faydalanmak isteyen öğrenciler tarihi ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Son olarak konuya yönelik açıklama Bakanı Ziya Selçuk'tan gelirken sorusu yanıt aranıyor. Her yıl belli tarihlerde düzenlenen Merkezi olarak düzenlenen bursluluk sınavı bu yıl 25 Nisan tarihinde yapılacaktı. Ertelenen bursluluk sınav tarihi 5,6,7 ve lise hazırlık, 9,10,11. sınıf öğrencileri tarafından merakla beklenirken Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada İOKBS sınavının geçen yıl Eylül ayına ertelendiğini hatırlattı.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milyonlarca 5,6,7 ve lise hazırlık, 9,10,11. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren bursluluk sınavı tarihi ile ilgili ayrıntılar şöyle;

MEB Ziya Selçuk’tan bursluluk sınavı için beklenen açıklama! Bu sene bursluluk sınavı ne zaman, 2021 İOKBS ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 25 Nisan'da düzenlenecek ve 1 milyon civarında öğrencinin katılacağı bursluluk sınavının ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihi hakkında bilgi vermek için salgının seyrini takip ettiklerini belirten Bakan sınavının geçen yıl Eylül ayına ertelendiğini hatırlattı.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, İOKBS ERTELENDİ Mİ?

25 Nisan'da yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim ileri bir tarihe ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 25 Nisan'da düzenlenecek ve 1 milyon civarında öğrencinin katılacağı bursluluk sınavının ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihi hakkında bilgi vermek için salgının seyrini takip ettiklerini belirten Bakan İOKBS sınavının geçen yıl Eylül ayına ertelendiğini hatırlattı.

Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı.

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MEB Ziya Selçuk’tan bursluluk sınavı için beklenen açıklama! Bu sene bursluluk sınavı ne zaman, 2021 İOKBS ertelendi mi?

Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." İfadelerini kullandı.

MEB Ziya Selçuk’tan bursluluk sınavı için beklenen açıklama! Bu sene bursluluk sınavı ne zaman, 2021 İOKBS ertelendi mi?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

MEB Ziya Selçuk’tan bursluluk sınavı için beklenen açıklama! Bu sene bursluluk sınavı ne zaman, 2021 İOKBS ertelendi mi?
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