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Haberler Galeri Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Sınavlar iptal mi?" sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman ve ertelenecek mi?
Giriş Tarihi: 06.04.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 00:00

Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Sınavlar iptal mi?" sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman ve ertelenecek mi?

sınavlarla ilgili kararını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Bu kapsamda koronavirüs vakalarındaki artışla beraber ortaokul ve lise öğrencilerinin Nisan ayında yüz yüze yapılması beklenen sınavlarında yeniden ertelenme kararı alındı. Bu noktada "Ortaokul ve lise sınavları iptal mi, ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada "İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?" sorularına ait yanıtı vermiş oldu. İşte MEB takvimine göre ertelenen sınav tarihleri ve tüm detaylar…

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Sınavlar iptal mi? sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman ve ertelenecek mi?

Ülkemizde son dönemde vaka sayılarında yaşanan ani artışla beraber Bakan ilkokul, lise ve ortaokullarda Nisan ayında uygulanması planlanan sınavların yeniden ertelenmesi kararını aldı. Bu noktada ise "Sınavlar iptal mi, ne zaman yapılacak?" soruları milyonlarca öğrencinin gündemine taşındı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk "İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?" sorularını yanıtlamış ve son noktayı koymuştu. İşte ertelenen lise ve ortaokul sınav tarihleri!

SINAVLAR İPTAL Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

29 Mart'ı işaret ettiği 2. Sınavların Mayıs ayında belirlenen tarihte yapılacağını ifade etti. Böylece ile liselerdeki ikinci sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı o açıklama ve Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı…

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Sınavlar iptal mi? sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman ve ertelenecek mi?

Bakan Selçuk, liselilerin "sınavlar olmasın" gibi taleplerle sosyal medyada örgütlendiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Biz bugünü kurtarmanın peşinde değiliz. Ben bütün dersleri, sınavları iptal etsem çok hoşa gider mi bu? Büyük kesimin hoşuna gider, ama bu geleceğin hoşuna gitmez. Bu çocukların önüne dağ gibi yığılacak birtakım müfredatın hoşuna gitmez. Önümüzdeki dört beş senenin riski var şu anda. Biz bu riski dikkate alarak karar vermek zorundayız. Güne bakarak karar veremeyiz."

Tam zamanlı okula kavuşmayı en çok kendisinin istediğini dile getiren Selçuk, aşılanma sürecinin hızına ve yerli aşının ortaya çıkma tarihine bağlı olarak önümüzdeki öğretim yılının başında çok kısmı kontrollü de olsa salgının düzelebileceğini değerlendirdiklerini ve bütün hazırlıkları buna göre yaptıklarını söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk Sınavlar iptal mi? sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman ve ertelenecek mi?

ORTAOKUL YÜZ YÜZE SINAVLARI İPTAL OLACAK MI?

Sınavların ertelendiği duyuruldu ancak iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarla ilgili son dakika gelişmeleri olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Sınavlar iptal mi? sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman ve ertelenecek mi?

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

(MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınav kararı!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Sınavlar iptal mi? sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman ve ertelenecek mi?

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

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