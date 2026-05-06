Haberler Galeri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni modeli tanıtttı! Mesleki eğitimde ara eleman değil aranan eleman dönemi
Giriş Tarihi: 06.05.2026 07:24 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 07:25

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla 81 ilde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında mayıs ayı boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında ziyaret ettiği Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Mesleki eğitimin Türkiye'nin milli geliri ve demokratikleşme süreci için "can alıcı" bir nokta olduğunu vurgulayan Tekin, çıraklık eğitiminden dijital simülasyonlara kadar pek çok alanda yürütülen yeni stratejileri paylaştı. Tekin, şunları söyledi:

MAĞDURİYETLER GİDERİLDİ

Meslek liseleri geçmişte katsayı engeliyle büyük darbe aldı. 28 Şubat'ta öğrenci sayısı yarı yarıya azalan bir gruptan bahsediyoruz. 2010'da bu mağduriyetin giderilmesi demokratikleşme açısından kritikti.

En kalabalık ortaöğretim birimiz mesleki ve teknik eğitim. Bugün meslek liselerimiz yeniden eski itibarını kazandı, kayıt yaptıran her 100 öğrenciden 41'ü meslek liselerini tercih ediyor.

BERABER YETİŞTİRİRİZ

İvedik OSB'nin içerisinde ne tür yetişmiş elemana ihtiyaç var, hangi formatta, hangi formasyonda yetişmiş olmasına ihtiyaç varsa sektörle beraber karar verelim dedik. Sektörde çalışan mühendisler okullarımızda ders veriyor.

Siber Güvenlik, Yapay Zekâ, Endüstriyel Kalite Kontrol, Havacılık ve Uzay Teknolojisi ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanlarını açtık, açmaya devam edeceğiz. Biz ara eleman demiyoruz artık, aranan eleman diyoruz. Sektörün bu anlamda ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların branşlarını bizimle gelip paylaşırlarsa ihtiyaç duydukları yetkinlikteki kişileri beraber yetiştiririz.

TAKİP EDİYORUZ (Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ve iş sağlığı güvenliği)

Öğrencilerin güvenliği kırmızı çizgimiz. 2024 yılında öğrencilerimizin işletmede uygulamalı eğitim yaptığı 253 bin işletme denetlendi, 23 bin 252 işletmenin uygunsuz olduğu gerekçesiyle sözleşmeleri feshedildi.

Kazaları minimize etmek için her öğrencimize bir koordinatör öğretmen atadık ve mobil takip sistemini devreye aldık.

DİJİTAL İKİZ UYGULANIYOR

Yeni cihazlar, yeni laboratuvarlar, atölyenin ihtiyaç duyduğu donatım malzemeleri almaya başladık. "Dijital İkiz" projesini şu an Türkiye'de 10 okulda uyguluyoruz. Sanal ortamda çocuklarımızın elektrikli ya da yakıt türü farklı olan, çalışma mekaniği farklı olan, modeli farklı olan bütün araç türlerini elektronik ortamda görebilecekleri sanal proje başladı.

Okullara gittiğimizde çocuklar, 'Aslında ben şunu istiyorum ama annem, babam şöyle istiyor' diyebiliyor. Bunların hepsi bu toplumsal algı ile ilgili. Biz bunu yapıyoruz, velilere bunu söylüyoruz, artık takdir velilerin.

