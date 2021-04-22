MSÜ kaç kişi girdi, MSÜ sınavına kaç kişi katıldı? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına kaç kişi girdi, kaç kişi alınacak?

MSÜ sınavına kaç kişi girdi, MSÜ kaç kişi alacak soruları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. MSÜ takviminde yer alan bilgiye göre 29 Nisan'da açıklanması beklenen sonuçlar bugün açıklandı. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte MSÜ sınavına kaç kişi girdi sorusu adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 MSÜ sınavına kaç kişi girdi? MSÜ kaç kişi alacak? İşte bu soruların yanıtları…