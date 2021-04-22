MSÜ kaç kişi girdi, MSÜ sınavına kaç kişi katıldı? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına kaç kişi girdi, kaç kişi alınacak?

TSK bünyesinde görev yapmak isteyen vatandaşlar 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavına katılım sağladı. 29 Nisan'da açıklanması beklenen MSÜ sınav sonuçları ise bugün ÖSYM tarafından erken açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte, MSÜ sınavına kaç kişi girdi, MSÜ kaç kişi alacak soruları merak konusu oldu. Peki, 2021 MSÜ sınavına kaç kişi girdi? MSÜ kaç kişi alacak? İşte MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sınava ilişkin tüm detaylar;