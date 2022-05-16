Okullar ne zaman kapanıyor, 2021-2022 yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB açıkladı: Bu yıl okullar ne zaman kapanacak?

Yaz tatili için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim süreci devam ederken gözler 2021-2022 eğitim öğretim senesinin sona ereceği o tarihe çevrildi. "Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler hangi tarihte verilecek?" soruları bu noktada gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı sene başında yayımladığı takvimle Haziran ayını işaret etmişti ve karnelerin verileceği o tarihi duyurmuştu. İşte yaz tatilinin başlayacağı tarih ve konuya dair son dakika açıklamalarının detayları…