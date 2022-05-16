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Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:48

Okullar ne zaman kapanıyor, 2021-2022 yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB açıkladı: Bu yıl okullar ne zaman kapanacak?

Yaz tatili için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim süreci devam ederken gözler 2021-2022 eğitim öğretim senesinin sona ereceği o tarihe çevrildi. "Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler hangi tarihte verilecek?" soruları bu noktada gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı sene başında yayımladığı takvimle Haziran ayını işaret etmişti ve karnelerin verileceği o tarihi duyurmuştu. İşte yaz tatilinin başlayacağı tarih ve konuya dair son dakika açıklamalarının detayları…

Okullar ne zaman kapanıyor, 2021-2022 yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB açıkladı: Bu yıl okullar ne zaman kapanacak?

Yaz tatili için milyonlarca öğrenci ve velinin gözü okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. MEB takvimine göre; Okulların kapanmasına ve yüz yüze eğitim sürecine verilecek 3 aylık tatil sürecine an itibarıyla sadece 32 gün kaldı. Hal böyleyken "Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler hangi tarihte verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte yaz tatilinin başlayacağı o tarih ve detaylar...

Okullar ne zaman kapanıyor, 2021-2022 yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB açıkladı: Bu yıl okullar ne zaman kapanacak?

İlkokul, ortaokul ve liseler bilindiği üzere her yıl, yılda tam dört kez tatil heyecanı yaşıyor. İlk okular Kasım ayında 9 günlük tatile çıkan öğrenciler ilk eğitim molasını 15-19 Kasım tarihleri arasında vermiş oldu.

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Okullar ne zaman kapanıyor, 2021-2022 yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB açıkladı: Bu yıl okullar ne zaman kapanacak?

Ardından ise MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatiline çıkıldı. Sömestr tatili 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de sona erdi.

Okullar ne zaman kapanıyor, 2021-2022 yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB açıkladı: Bu yıl okullar ne zaman kapanacak?

Geçtiğimiz haftalarda ise 2021-2022 eğitim öğretim yılının 3. Ara tatili olan Nisan tatiline girildi. Hafta sonlarıyla beraber toplamda 9 gün süren Nisan ara tatili 15 Nisan'da sona erdi. Ve öğrenciler ikinci dönem derslerine yeniden yüz yüze eğitimle dönüş yaptı.

Okullar ne zaman kapanıyor, 2021-2022 yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB açıkladı: Bu yıl okullar ne zaman kapanacak?

Gözler şimdi yaz tatiline çevrildi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi üç aylık ara verecek olan öğrenciler, tatilin başlayacağı tarih için geri sayıma geçti.

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