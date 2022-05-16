Okullar ne zaman kapanıyor, 2021-2022 yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB açıkladı: Bu yıl okullar ne zaman kapanacak?

Yaz tatili için milyonlarca öğrenci ve velinin gözü okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. MEB takvimine göre; Okulların kapanmasına ve yüz yüze eğitim sürecine verilecek 3 aylık tatil sürecine an itibarıyla sadece 32 gün kaldı. Hal böyleyken "Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler hangi tarihte verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte yaz tatilinin başlayacağı o tarih ve detaylar...