SON DAKİKA | Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan SABAH’a konuştu: Üniversitede bazı bölümler 3 yıla düşmeli

HER BÖLÜM İÇİN GEÇERLİ DEĞİL



Önerilen model tüm bölümleri kapsamayacak. Özellikle tıp, mühendislik, sağlık ve yoğun uygulama gerektiren alanlarda süre kısaltmasının kalite riski doğurabileceğine dikkat çekiliyor. Buna karşılık teorik ağırlıklı veya daha esnek yapıdaki bazı bölümlerde 3 yıllık modelin uygulanabileceği ifade ediliyor. Armağan, tek tip bir zaman dilimi ile müfredatı oluşturulan bölümler için mesleki yetersizlik riskinin ortaya çıktığını belirterek, bunun kimi bölümlerde zamanı verimsiz kullanmaya neden olduğunun, kimi bölümlerde ise sahadan kopuk veya yetersiz teorik bilgi alımına neden olabileceğinin altını çizdi. Bu nedenle bölümler ve fakülteler arasında farklılaşmanın önemine vurgu yapıldı.