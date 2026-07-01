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SON DAKİKA | Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan SABAH'a konuştu: Üniversitede bazı bölümler 3 yıla düşmeli
Giriş Tarihi: 01.07.2026 07:01
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 07:02
SON DAKİKA | Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan SABAH'a konuştu: Üniversitede bazı bölümler 3 yıla düşmeli
Son dakika haberi: Enstitü Sosyal'in yükseköğretim raporu üniversitelerde köklü reform önerileri sundu. En dikkat çeken başlıklardan biri ise lisans eğitim süreleri oldu. Rapora göre bazı bölümlerde 4 yıllık lisans eğitimi, yetkinlik bazlı yeni modelle 3 yıla düşebilir.