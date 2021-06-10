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Haberler Galeri Son Dakika: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve bu yıl karneler ne zaman verilecek? Ziya Selçuk açıkladı
Giriş Tarihi: 10.06.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 10:58

Son Dakika: Okullar ne zaman kapanacak? ne zaman ve bu yıl karneler ne zaman verilecek? açıkladı

Salgın döneminde önlemlerin uygulandığı alanların başında eğitim yer alıyor. Salgının seyrine göre uzaktan ve yüz yüze eğitim süreci dinamik kararlar gerektiriyor. Bu nedenle de kabine toplantısı sonrası okulların durumu merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak ve Milli Eğitim Bakanı yaptığı son açıklamada karneler ile telafi eğitimi hakkında hangi bilgileri kamuoyuyla paylaştı? Aşağıda, okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı ve karneler hakkında merak edilenler yer alıyor.

Son Dakika: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve bu yıl karneler ne zaman verilecek? Ziya Selçuk açıkladı

Okullar ne zaman kapanacak ve telafi eğitimi nasıl olacak soruları, kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte hem veliler hem de öğrenciler için merak konnusu oldu. Okulların kapanacağını tarih, salgın şartları göz ardı edildiğinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık takviminde yer alıyor. Ancak koronavirüs vaka sayısına göre kararlar farklılık gösterdiği için kabine kararlarına göre okulların kapanacağını tarih ve yüz yüze eğitim hakkında detaylar öğrencilerle paylaşılıyor. 2020-21 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman kapanacak, karneler verilecek mi? İşte Bakan tarafından yapılan son dakika açıklaması ve okulların kapanacağını tarihe ilişkin detaylar…

Son Dakika: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve bu yıl karneler ne zaman verilecek? Ziya Selçuk açıkladı

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

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Son Dakika: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve bu yıl karneler ne zaman verilecek? Ziya Selçuk açıkladı

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve bu yıl karneler ne zaman verilecek? Ziya Selçuk açıkladı

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım.

Son Dakika: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve bu yıl karneler ne zaman verilecek? Ziya Selçuk açıkladı

Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.

Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

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