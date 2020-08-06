YKS 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: İki yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

İki yıllık ve dört yıllık programlarda eğitim almak isteyen milyonlarca aday 2020 üniversite taban puanları ve kontenjanları araştırmasına çıktı. Bugün başlayan YKS tercih dönemi ile beraber üniversiteler okullarına alacakları öğrencilerde aradıkları şartları da bildirmişti. . Peki, 2020 Eşit ağırlık, sözel, sayısal bölümler ile üniversite taban puanları nasıl? İşte YKS başarı sıralamaları, kontenjanları ve tüm detaylar…

YKS 2020 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: SÖZEL, SAYISAL VE EŞİT AĞIRLIK PUANLARI İLE ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

ÖSYM AİS giriş sistemi aracılığı ile yapılan YKS tercihleri için adaylar tercih robotu yardımıyla kendilerine en uygun okul araştırmasını gerçekleştiriyor. Hayalini kurdukları eğitimi alabilmek amacıyla üniversite taban puanlarını ve başarı sıralamalarını baz alarak değerlendirmeler yapılıyor…