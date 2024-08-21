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Haberler Galeri 0 otomobilde 12 taksitli faizsiz kredi fırsatı! Ağustos ayında sona eriyor...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:02

0 otomobilde 12 taksitli faizsiz kredi fırsatı! Ağustos ayında sona eriyor...

Sıfır otomobil kampanyaları 2024 Ağustos ayı itibarıyla sona eriyor. 0 araç piyasasını canlandıracak düzenlemelerde 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunulmaya başladı. En çok tercih edilen arabalardan alım-satım hızı en yüksek olanlara kadar tüm markalar değerlendiriliyor. İşte; nakit indirimi, %0 faiz ve daha birçok fırsatın bulunduğu bu aya özel kampanyalar…

0 otomobilde 12 taksitli faizsiz kredi fırsatı! Ağustos ayında sona eriyor...

Araç alımında kolaylık sunan sınıf otomobil kampanyaları her ay değişiklik gösteriyor. Araba markaları düşük faiz, faizsiz kredi ve nakit indirimi, ek paket gibi birçok düzenleme ile alıcılarının 0 araç alımını kolaylaştırıyor. İşte bu aya özel sıfır araç fırsatları…

0 otomobilde 12 taksitli faizsiz kredi fırsatı! Ağustos ayında sona eriyor...

2024 AĞUSTOS 0 ARAÇ KAMPANYALARI

DACİA SIFIR ARAÇ KAMPANYASI

Dacia, Sandero Stepway modelinde alıcılara 12 ay vadeli, %1,99 faizli 150 bin TL kredi imkanı sunuyor. Modellere göre fırsatlar şöyle:

Dacia Duster: 200.000 TL kredi / 12 ay vade / 2,99 faiz oranı

Jogger: 200.000 TL kredi / 12 ay vade / 2,99 faiz oranı

Öte yandan 2024 model Dacia Duster Extreme ve Sandero Stepway Extreme modelleri de fiyat avantajlarıyla alıcıya sunulmaya başladı.

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0 otomobilde 12 taksitli faizsiz kredi fırsatı! Ağustos ayında sona eriyor...

FORD SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI

Ford sıfır araç alımında Mustang Mach-E'de %5, Focus'ta %6'ya varan ek indirimleri peşin alımda sağlıyor.

Ranger: 1.000.000 TL / 12 ay vade / 2,99 faiz oranı

Fod Mustang Mach-E: 1.000.000 TL / 12 ay vade / 1,99 faiz oranı

0 otomobilde 12 taksitli faizsiz kredi fırsatı! Ağustos ayında sona eriyor...

FİAT SIFIR ARAÇ KAMPANYASI

Fiat sıfır araç alımında nakit indirimi kampanyaları ile ön plana çıkıyor:

Fiat 500e: 100.000 TL nakit indirim

Ulysse: 300.000 TL / 12 ay vade / 2,99 faiz oranı

Ducato: 1.000.000 TL / 12 ay vade / 2,99 faiz oranı veya peşin alımda 75 bin TL indirim

Fiorino Cargo: 200.000 TL / 12 ay vade / 2,99 faiz oranı

0 otomobilde 12 taksitli faizsiz kredi fırsatı! Ağustos ayında sona eriyor...

RENAULT SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI

Renault Megane Sedan modelinde sıfır faizli kredi imkanını tanıttı:

200.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 faiz

Clio: 200.000 TL kredi / 12 ay vade / 1,99 faiz oranı

Renalut Captur: 20.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 faiz

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