Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
11:02
0 otomobilde 12 taksitli faizsiz kredi fırsatı! Ağustos ayında sona eriyor...
Sıfır otomobil kampanyaları 2024 Ağustos ayı itibarıyla sona eriyor. 0 araç piyasasını canlandıracak düzenlemelerde 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunulmaya başladı. En çok tercih edilen arabalardan alım-satım hızı en yüksek olanlara kadar tüm markalar değerlendiriliyor. İşte; nakit indirimi, %0 faiz ve daha birçok fırsatın bulunduğu bu aya özel kampanyalar…