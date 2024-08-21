0 otomobilde 12 taksitli faizsiz kredi fırsatı! Ağustos ayında sona eriyor...

Araç alımında kolaylık sunan sınıf otomobil kampanyaları her ay değişiklik gösteriyor. Araba markaları düşük faiz, faizsiz kredi ve nakit indirimi, ek paket gibi birçok düzenleme ile alıcılarının 0 araç alımını kolaylaştırıyor. İşte bu aya özel sıfır araç fırsatları…